Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu o soruyu cevapladı: Erdoğan ve Bahçeli aradı mı? /08 Mart 2023 00:38

Kılıçdaroğlu o soruyu cevapladı: Erdoğan ve Bahçeli aradı mı?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhur İttifakı liderleri tarafından tebrik edilip edilmediği merak konusu oldu.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada CHP kürsüsüne veda ettiğini açıkladı. Grup toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, gündeme dair değerlendirmede bulundu.

Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası programında Kılıçdaroğlu'nun gazeteciler buluşmasında neler konuşulduğunu aktardı.

Paşayiğit, "Cumhur İttifakı ortaklarından tebrik telefonu aldınız mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Hayır tebrik telefonu almadım" yanıtını verdiğini ifade etti.
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