Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu 'ödemeyin' çağrısı yapmıştı; AKP, KYK faizleri için adım atıyor /13 Temmuz 2022 14:52

Kılıçdaroğlu 'ödemeyin' çağrısı yapmıştı; AKP, KYK faizleri için adım atıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KYK faizleri için 'ödemeyin' çağrısının ardından AKP'den dikkat çeken bir hamle geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, gençlerin mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

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Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) geri ödemeli öğrenci kredisi alan üniversite mezunlarının borçları altı sıfırlı hanelere geldi. Bugün bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Bu bir faiz uygulaması değil. Kanunda var olan enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. Gençlerimizi bu anlamda hiç mağdur etmedik. Etmeyeceğiz" dedi.

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Twitter hesabından, lisans eğitimi için aldığı 41 bin TL'lik KYK kredisinin faiziyle 152 bin TL'ye çıktığını gösteren gencin tweet'ini paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Faizli KYK borçlarını ödemeyin!” çağrısında bulunmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bugün yaptığı açıklamada KYK borçlarına değindi ve şunları söyledi:

– 351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil. Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli.

– Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’yle alakalı konuları detaylıca çalıştık. Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyuyla paylaşacak.
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