Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı /15 Mayıs 2023 23:37

Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Gazeteci İsmail Saymaz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldığını açıkladı.

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Türkiye'de 60 milyon seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Siyasetteki 'veri' tartışması sürerken; CHP bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e de seçim sonuçlarının aktarılmasında sorun yaşandığı yönünde eleştiriler geldi.

Adıgüzel eleştirileri yalanlayarak yanıtlarken; akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖREVDEN ALINDI

Gazeteci İsmail Saymaz, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıgüzel'i görevden aldığını açıkladı.
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