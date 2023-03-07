Kılıçdaroğlu ortaya çıkan ilk seçim posterinde hangi mesajları verdi?

CHP'li birçok ismin paylaşmaya başladığı posterde Gezi protestoları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, kaldığı yurtta yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden Enes Kara, Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş ve depremde hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan babanın görüntüleri gibi çok sayıda detay yer aldı.







6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün parti kürsüsüne veda etti. Kılıçdaroğlu'nun gruba son kez seslendiği konuşmanın ardından 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için kolları sıvayan kampanya ekibi de ilk seçim posterini yayınladı.





SİNAN ATEŞ DE SEÇİM POSTERİNDE

Sosyal medya üzerinden birçok CHP'linin paylaşmaya başladığı posterde Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, Ankara uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunup İstanbul'da ameliyat edilen ancak kurtarılamayan yavru köpek gibi figürler yer aldı.





128 MİLYAR DOLAR VE ANDIMIZ MESAJI



Yine posterde Andımız, 128 milyar dolar, deprem vergileri, sağlıkçılar, Boğaziçi direnişi, çiftçiler ve Türk Lirası gibi mesajlar üzerinden yayınlanan görseller de bulunuyor.







