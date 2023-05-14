Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: 'Baharlar devam edecek' /14 Mayıs 2023 11:57

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: 'Baharlar devam edecek'

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için Ankara Arjantin İlköğretim Okulunda oyunu kullandı.

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CHP lideri Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda 4221 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, oy kullanmaya eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte geldi.

Kılıçdaroğlu Oy Kullandıktan Sonra Şöyle Konuştu:

''Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi çok özelmişiz, hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz, hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar devam edecek. Hepinize en içten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.''
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