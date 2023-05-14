Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: 'Baharlar devam edecek'

CHP lideri Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda 4221 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, oy kullanmaya eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte geldi.







Kılıçdaroğlu Oy Kullandıktan Sonra Şöyle Konuştu:





''Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi çok özelmişiz, hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz, hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar devam edecek. Hepinize en içten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.''