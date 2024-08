Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu bir arada! Birlik mesajı verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye, Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 753. yıldönümü için anma töreni hazırladı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törende, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir 61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.



Hacı Bektaş Veli'yi anarak sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Biz birlikteyiz, beraberiz, inşallah Türkiye'yi hep beraber aydınlığa çıkaracağız. Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım. 800 yıldır bu topraklarda bir aydınlık varsa, bir umut varsa, bir direniş varsa dahası insanlığa dair ne varsa orada onu görürüz. Onu yaşarız. Yani hünkar Hacı Bektaşı Veli'yi. O çağının filozofu değil, geleceğin güneşidir. Fikri, derinliği, sözde değil, öze bakar. Bu dergah özünde de, sözünde de eğri olanların değil, dimdik duranların dergahıdır. Bu topraklar, binlerce yıldır, yüzlerce savaş, işgal, acı ve gözyaşı görse de bu topraklarda yetişmiş, bu toprakların suyunu içmiş, aşını yemiş, Hacı Bektaş ve öğrencileri 800 yıldır onlarca devletin, yüzlerce mücadelenin mihenk taşıdır, sarsılmaz temelidir. Bu bir tesadüf müdür? Bakınız Osmanlı'ya, kuruluşuna, Yeniçeri ocağına; bakınız cumhuriyete, 101 yıldır cumhuriyete sahip çıkanlara, nerede bir kuruluş varsa orada Hacı Bektaşı Veli vardır. Nerede bir gelecek varsa o geleceği inşa eden bir dergahın erenleri vardır. Unutmayın Hacı Bektaş sadece ruhsal arınmanın değil, toplumsal arınmanın da izdüşümüdür. İhaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların, kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır. Burası son kaledir. O sığınak ki arınarak çoğalanların ocağıdır. O sığınak ki onca acıyı ateşle kavurup yüreklere su serpen, dirilenlerin ocağıdır. Yine unutmayın. Burası hem son kale hem de ilk direniştir. Ayağa kalkma zamanının ön sözleridir. Bu topraklardan kimler geldi, kimler geçti ama Hacı Bektaş gibi iz bırakanlar sayılıdır. Çünkü o kerameti kendinden sananların değil, arındıkça mücadele edenlerin ayağa kalkışıdır."



'KÖTÜ SONUCUNUN MÜJDECİSİDİR'



Hacı Bektaş Veli'nin "her ne arar isen kendinde ara" sözü üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, "O 'her ne arar isen kendinde ara' diyen, çağının çok ilerisinde olan bir aydın, bir düşünürdür. Dünya Orta Çağ karanlığında ezilirken, umuda insanda gören, Hacı Bektaşı Veli, bu beş kelimeye dünyayı sığdırmıştır. Kötülüğü iyilikte yakan Hacı Bektaşi Veli ihaneti dostlukla pekiştirmiştir. Kurtuluşu başkalarından beklemek yerine kendinde bulanların manifestosudur aslında bu cümle. Evet 'her ne arar isen, kendinde ara'. İnsan mutluluğu huzuru arar, barışı arar, refahı arar. Çünkü mesele senin de bulunduğun değil, ne aradığındır. Bakınız Hacı Bektaş Veli bu cümleye bir dünyayı sığdırmış da biz hala o dünyayı keşfedemiyoruz. 'Ne arar isen kendinde ara'. Defalarca söyleyelim. Defalarca başka anlam yükleyeceğimiz aydınlığın özüdür bu cümle. Başkalarının kanatları altında uçmayı zirve sananlara inat, özgürlüğü kendi gücünde bulan yüreklerin haykırışıdır bu deyiş. Bu deyiş kimi zaman hakikati bulmak için, darda kalan, yatağa aç gelen çocukların direniş tümcesidir. Yolundan dönenlerin, değerlerini peşkeş çekenlerin, kötü sonucunun müjdecisidir" ifadelerinde bulundu.



'ARINDIKÇA AZALMAYACAĞIZ, ARINDIKÇA ÇOĞALACAĞIZ'



Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şuları söyledi:



"Sevgili dostlarım, aslında bu cümleyle Hacı Bektaş her karanlığın sonunun mutlak ışık olduğunu hatırlatır. Onun içindir ki kara bulutlar üzerimizde dolaşsa da hiçbir zulüm hiçbir işgal hiçbir hükümdarlık sonsuza kadar sürmemiştir. Eğer umudunu kaybedersen gel Hacı Bektaş'a, eğer yolundan varsa şüphen, 'her ne arar isen kendinde ara' de o sana doğru yolu gösterir. Peki ya bizler? Kimi zaman unutulan, kimi zaman onca kötülüğe uğrayan ama her fırsatta 'incinsen de incitme' diyenler 800 yıl önceden dünyamızı aydınlatmaya çalışan Hacı Bektaşi Veli'nin huzurunda ne diyeceğiz? Cellatlarla çocuklar aynı dünyada yaşamamalı. Analar ağlamamalı. Emek bölüşülmeli. Babalar da gülebilmeli. Ayrı gayrı olmamalı. İnsan üstün olacaksa kadın erkekten üstün olmalı. İnsan ayrılacaksa, Alevi Sünni, Türk, Kürt, siyah, beyaz diye değil; iyi ve kötü olarak ayrılmalı. 'Özünü bilirsen özürden kurtulursun' der Hacı Bektaşi Veli. O da biliyor ki okunacak en büyük kitap, insandır aslında. Ona göre insanlar ya arınacak birlik olacak ya da arınmadan sağılıp gidecekler. Evet biz arınacağız. Kötülükten, ihanetten, incitenlerden, menfaatperestlerden arınacağız. Sevgili dostlarım arındıkça azalmayacağız, arındıkça çoğalacağız. Arındıkça kardeşlik bağlarımız sımsıkı birbirimizi tutan ellerimiz güçlenecek. Arındıkça büyüyeceğiz. Arındıkça önce insan, sonra çağa çığır açan toplum olacağız. Bu bizim Hünkar Hacı Bektaş'a sözümüzdür. Bu bizim hünkar Hacı Bektaş'a, namus borcumuzdur. Arınmalıyız, ayağa kalkmalı ve haykırmalıyız, hep birlikte daha ileriye."