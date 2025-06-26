'Kılıçdaroğlu Özel'e 'İmamoğlu'nun arkasında durma sana destek vereyim' demiş'

YouTube kanalında kullandığı ifadelerin "Cumhurbaşkanına tehdit" suçu olarak gerekçelendirilmesinin ardından 21 Haziran'da gözaltına alınan ve 22 Haziran'da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, beş gündür cezaevinde.





Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Altaylı'nın hafta içi her gün sunduğu "Fatih Altaylı yorumluyor" programındaki koltuğu bugün de boş kaldı.





Halktv'de yer alan habere göre Altaylı'nın Silivri'den yolladığı mektuplarının okunduğu bir formata dönüştürülen "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR: Silivri Günlüğü" serisinde bugün 3. video paylaşıldı.





Altaylı'nın bugünkü mektubunda ise çok çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. CHP'ye açılan kurultay davası, kayyım ve mutlak butlan tartışması ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına değinen Altaylı, "Duyduğum kadarıyla Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e, 'İmamoğlu'nun arkasında durma. Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş'ı ya da kendini göstermeyi gündeme al. Ben de o zaman kurultay davasında sana destek vereyim' mesajı iletmiş. Bunu iki ayrı yerden duydum ama dediğim gibi, dedikodu" ifadelerini kullandı.





Altaylı'nın mektubundan ilgili bölüm şöyle:





"KAYYIM GELSE DAHA MI İYİ?" DEMİŞ. NET SÖYLEYEYİM, DAHA İYİ

Gündemdeki bazı konuları sormak istediğini tahmin edebiliyorum. Mesela CHP'nin sabık genel başkanının kendisiyle görüşen belediye başkanı ve parti yöneticilerine söylediği: "Butlan kararı çıkarsa genel başkanlığı kabul ederim. Ne yapayım, partiyi kayyıma mı bırakayım?" cümlesi.





Sen bu yanıta şaşırdın mı? Beklemiyor muydun? Ben tam da bu yanıtı vereceğinden zerre kuşku duymadım. Butlan davası nasıl ki iktidarın planı ise, bu adam da iktidarın planının bir parçası. "Kayyım gelse daha mı iyi?" demiş. Net söyleyeyim, daha iyi.





Kayyım partiye Kılıçdaroğlu kadar zarar veremez. Korkar, çekinir ve zaten hızla kurultaya götürür. Kılıçdaroğlu ise 2028 Mart'ında erken seçime "evet" der. Anayasa değişikliğine destek verir, Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı yapmak için her şeyi yapar. Şunu da söyleyeyim, AKP bu mahkeme kararını daha kritik bir anda çıkarır. Otuzunda değil. Bir kez daha söyleyeyim: Kayyım dahil her olasılık, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyidir.





"İMAMOĞLU'NUN ARKASINDA DURMA"

Cezaevindeyim diye dedikodular bana gelmiyor zannetme.





Duyduğum kadarıyla Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e, "İmamoğlu'nun arkasında durma. Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş'ı ya da kendini göstermeyi gündeme al. Ben de o zaman kurultay davasında sana destek vereyim" mesajı iletmiş. Bunu iki ayrı yerden duydum ama dediğim gibi, dedikodu.





Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşü güzel haber. Keşke Ümit Özdağ ve hatta Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'ye dönse ya da en azından bir biçim işbirliği konuşuyor olsalar. Çünkü ortak potansiyelleri en az 15 puan gibi.