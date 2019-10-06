Kılıçdaroğlu: Parti devleti hanedan devleti oldu

“Parti devleti hanedan devleti oldu” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Hepsinin tuzu kuru” diye konuştu.Partisinin Bolu kampında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinden öne çıkan satır başları şöyle:





"Hiçbir ayrım yapmadan Suriye sorununun çözülmesini istiyoruz. Demokrasinin önüne yeni barajlar konuluyor, biz bütün engelleri kaldıracağız. İktidardaki parti devlet adına hareket ederken kişilerin huzuru ve refahını sağlamak zorundadır. 17 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir iktidar var, istediği kararı ve yasayı çıkarıyor. 17 yılda bir refah topluma haline gelemedik. Neden 17 yıl sonra ekonomik kriz yaşıyoruz? Neden çiftçilerimiz doğru dürüst geçinemiyor?

Siz devleti sadakata göre yönetirseniz sıkıntılar çıkıyor. Türkiye'de demokratik devlet yok, parti devleti var. Her şeyi bir kişi belirliyor. Merkez Bankası Başkanı'nı bir kişi görevden alıyor, yasayı çıkarabiliyor, bir kişinin memnun olacağı sonuçları açıklamasını istiyorsunuz.





Enflasyon yüzde 9 deniyor. Vatandaş alışveriş yaparken diyor ki 'Nasıl yüzde 9 olur?' Vatandaşın cebindeki para belli. Asgari ücret açlık sınırının altında. Asgari ücretten kesilen vergi daha fazla artacak. Cumhurbaşkanı'nın danışmanları beş asgari ücretten daha fazla maaş alacak ama vergi vermeyecek.





Parti devleti, hanedan devleti oldu. Hepsinin tuzu kuru. Damadın söylediği bir cümle tutsaydı bari.





İşsizlik yüzde 12'den yüzde 25'e çıktı. Biz hangi söylediğinize güveneceğiz? Günlük 50 milyon dolar faiz ödüyoruz. Borçlanma Genel Müdürlüğü'nü hangi gerekçe ile kurdunuz? 17 yıldır ülkeyi yönetenler kim için çalışıyor?





Mevcut tablo işsizliği ve borçlanmayı getiriyor. Şehir hastaneleri yapıp hasta garantisi veriyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yolcu yok, uçak yok ama parasını ödüyoruz. 82 milyon buralara çalışıyoruz.”