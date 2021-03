Kılıçdaroğlu peşini bırakmıyor: 128 milyar dolar nerede?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki gündemi yine Berat Albayrak ve akıbeti merak edilen 128 milyar dolardı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski bakan Berat Albayrak'a yüklenen Kılıçdaroğlu, yine "128 Milyor dolar nerede?" diye sordu. Bahçeli'ye de seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu tablonun neresi yerli neresi milli? Gayri millileri destekliyorsunuz. Gayri millilerin arkasından gidiyorsunuz. İşin peşini bırakmayacağız. Esnafın fakirin fukaranın hakkını savunacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında önce çıkan sözleri ise şöyleydi:

128 MİLYAR DOLARI KİME SATTIN?

Erdoğan'a 5 soru soruyorum; Tüyü bitmemiş yetim, aylardır iş yapamayan esnaf, çiftçi adına soruyorum. 128 milyar dolarla ilgili hiçbir duyuru yok. 1. Bu satış hangi yöntemle yapıldı? 2. Bu soru hangi tarihlerle yapıldı. 3. Hangi kurdan ne kadar döviz satıldı? 4. Bu ticaretin alıcıları kimlerdi? 5. Bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? Sen ve damadınız el ele verdiniz 128 milyar doları Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz. Sorumlusu sensin.

Çiftçi kardeşlerime soruyorum. Kalkınmadan pay aldınız mı? Esnafa, işsizlere soruyorum. Tam tersi oldu. Esnaf, çiftçi, emekli perişan. Soru şu: Kim büyüdü? Onu da söyleyeyim. Saray ve beslemelerinin tamamı büyüdür. 1 maaş yetmiyor onlara. Yeri geldiğinde 5 ayrı yerden maaş alıyorlar. 5'li çete büyüdü. Bankada dövizi olanların durumu iyi. Devlete dolarla altınla borç verenler var. Onların da durumu iyi. Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum. Bu tablonun neresi yerli neresi milli? Gayri millileri destekliyorsunuz. Gayri millilerin arkasından gidiyorsunuz. İşin peşini bırakmayacağız. Esnafın fakirin fukaranın hakkını savunacağız.

Çin'den 1 milyon doz aşı bedava alındı mı? Bedava alınan aşı 12 dolardan 12 milyon dolara fatura edildi mi? Cevap veriyor: Bu kesinlikle doğru değil. Biz anlaşmamızı doğrudan Sinovac ile yaptık. Aracı olan firmanın adını açıkladım. Koca'dan yanıtı şunun için istedim: Size aracı yok diyen kişiyi iyi tanıyın. Doğru bilgi vermiyor. Sana doğru bilgiyi bu kardeşin veriyor. Erdoğan sana doğru bilgi vermiyor. Aldatıyor. O anlaşmayı ben sana gönderebilirim. Sayın bakanın unutmaması gereken bir şey var. Rantın olduğu yerde akbabalar vardır. 1 milyon doz aşı bedava geldi ve devlet malzeme ofisine 12 milyon dolara fatura edildi. Keynmen İlaç, Devlet Malzeme Ofisi'ne gerekli teminat veremiyor. Ve Bunu da Çin'deki firma teyit ediyor. Sayın bakanın bunlardan haberi var mı? Devlet Malzeme Ofisi kime bağlı? Hazine ve Maliye Bakanı. Cevap vermesi gereken kim? Hazine ve Maliye Bakanı. Kimin sırtına yüklüyorlar ? 1 milyon doz aşı CHP iktidarında gelseydi 1 milyon doz aşıyı Filistin'e gönderirdim. Havuz medyasının gazeteleri var. Birisi yazmış; "Kılıçdaroğlu asılsız iddialarla Sağlık Bakanlığı'nı ticari sırrını açıklamaya zorlayarak Türkiye'nin hem Sinovac hem Çin ile arasını bozmak istiyor" Ben bu açıklamayı yapınca Sinovac, Çin ve Türkiye arasında uyuşmazlık yaratıyormuşum ben. Çin'in Uygur Türklerine yaptığı zulm dolayısıyla aranız bozulmuyor da, benim sorduğum aşı dolayısıyla mı aranız bozuluyor? Havuz gazetesi merak ediyorsa gelsin bütün belgeleri ben vereyim.

HDP VE DOKULUNMAZLIK TARTIŞMASI

Yasama dokunulmazlığını kaldırırsanız siyaset alanını daraltırsınız. Demokrasiden vazgeçmiş olursunuz. Dokunulmazlıklar konusunda sağlıklı bir karar alabilmek için yargı bağımsızlığı olması lazım. Erdoğan zaman zaman benimle ilgili tazminat davaları açar. Çünkü parayı çok seviyor. Hakimlere de talimat veriyor, şu mahkemelere düşürün diyor. Tesadüf bazen o mahkemelere düşmüyor. O zaman o mahkemelerin hakimleri görevden alınıyor, başka bir yere atanıyor, yeni hakimler tayin ediliyor ve ben tazminata mahkum ediliyorum. Bu Türkiye'de yargı bağımsızlığını gösterir mi? Dokunulmazlıklar siyaseti kendi arzularına göre dizayn etme alanı değildir. 6-7 yıl önce bir olay olmuş, insanlar ölmüş. Aradan geçmiş 6-7 yıl. Şimdi Millet İttifakı'nı nasıl bozabiliriz diye yola çıkıyorlar. Fezlekeleri düzenleyelim, getirelim, CHP zor durumda kalsın. Cumhuriyet Halk Partisi hakkı, hukuku, adaleti her yerde, her ortamda savunur ve asla haksızlıklar karşısında da susmaz. Biz bildiğimiz yoldan yürürüz. Anayasa'ya göre. 83. madde: Siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı konusunda grup kararı alınamaz. Her bir milletvekili dosyaya bakar ona göre oturur oyunu kullanır. Milletvekillerine sağlanmış önemli bir güvencedir. Bunu da almak istiyorlar. Milletvekilinin dokunulmazlığı bir kişinin iradesine bırakılamaz. Milli iradeye ihanettir.