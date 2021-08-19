Kılıçdaroğlu, Rabia Naz için AYM Başkanı'nı arayacak

Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde Nisan 2018’de şüpheli şekilde vefat eden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin ana gündemi Rabia Naz’ın ölümünün ardından yürütülen yargı süreci oldu.







Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin soruşturmada savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesinin ardından ailesi Eylül 2020’de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, AYM’ye yapılan başvurunun akıbetine ilişkin bilgi alamadıklarını belirten baba Şaban Vatan’a, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı bizzat arayarak bilgi alacağını söyledi.





‘NE AVUKATIMIZ NE BİZ BİLGİ ALAMIYORUZ, KEMAL BEY SÖZ VERDİ’





Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmenin ardından Gazete Duvar’a konuşan baba Şaban Vatan, görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü söyledi. Rabia Naz dosyasının yanı sıra başka konularda da konuştuklarını belirten baba Vatan görüşmenin içeriğinde dair, “Savcı hukuka aykırı olarak dosyayı kapatmıştı. Kemal Bey’e bunları da belirttik. Rabia Naz’ın dosyasına ilişkin bizzat Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı Kemal Bey arayacak. Bizzat yakinen ilgilenip sürecin nasıl devam ettiğini öğrenmeye çalışacak. Ne avukatlarımız ne de biz bu konuda bilgi alamıyoruz. Kemal Bey, ‘ben o bilgiyi alacağım’ dedi. Bu konuda bilgi alır almaz bize de söyleyecek. Bu konuda söz verdi” ifadelerini kullandı.





‘OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ SAVCILIĞA VERİLMEDİ’





Rabia Naz’ın ölümünün ardından yürütülen soruşturma aşamasındaki eksiklikleri CHP liderine anlattıklarını belirten baba Şaban Vatan, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Rabia Naz’ın otopsisindeki videoda görünen fotoğrafların hiçbir şekilde ne savcılık dosyasına ne de bize sunulmadığını ve avukatlarımız talep ettiği halde bunların verilmediğini söyledik. Bu videonun içerisinde araç çarpmasını tespit eden fotoğraf görüntüsü var. Bu görüntüler maalesef savcılığa verilmedi. HSYK inceleme sonuçları hâlâ ortada yok. İçişleri Bakanlığı’nın müfettişlerinin inceleme dosyası hâlâ ortada yok. Kemal Bey bunları da sordu ‘yok’ dedik. ‘Nasıl yok’ dedi. ‘Yok’ dedik."





‘CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ’





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarına talimat verdiğini, “Her şeyin hassasiyetle incelemesini yapalım, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı ben arayacağım” dediğini aktaran Şaban Vatan, çocuklarını kaybetmiş başka ailelerin yargı süreçlerine ilişkin bilgileri de partiye ileteceğini ve çalışmalarına devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:





“Hukuki sürece göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kısmıyla ilgili de görüşmeler yapacağız. Burada kasıtlı olarak uzatma süreci olduğu için, her gün artan çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri olduğu için bu konuda da beraber bir çalışma yapacağız. Ben sorun yaşayan ailelerin sorunlarını onlara anlatacağım. Avukat kanalıyla hukuki süreçleri aktarmaya çalışacağız. Bundan sonra ciddi bir çalışma yapacağız."