Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reformunu sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile eleştirdi.





Kılıçdaroğlu, “saraylardan reformlar ancak bu kadar olabiliyor” diyerek, açıklanan ekonomi paketinin, AKP'nin 23. paketi olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:





“Bu pakette işsize iş bulacağız diye bir cümle var mı? Osmanlı padişahına nasip olmayan sarayda oturuyorlar, peki bu saraylarla ilgili tek cümlelik tasarruf var mı? Yok. Beşli çeteye dünyanın parasını ödüyoruz, oradan bir tasarruf var mı? Oradan da yok. Bunların ekonomide reform yapacak halleri de yok. Dağılmış vaziyetteler.”





Kılıçdaroğlu, videoda halka seslenerek, “Bize inanın ve bize güvenin. Reform nasıl olurmuş, halkın çıkarı nasıl korunurmuş, işsize iş nasıl bulunurmuş, o bizim işimiz. Onu biz yapacağız” dedi.





