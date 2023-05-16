Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu reklam ekibini de görevden aldı /16 Mayıs 2023 14:46

Kılıçdaroğlu reklam ekibini de görevden aldı

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in görevden alınmasının ardından CHP’nin reklam ekibi de görevden alındı.

SHABER3.COM

14 Mayıs seçiminde CHP’nin elde ettiği seçim sonuçlarının aktarımı 22.00’den sonra kesildiği iddia edilmişti. Adıgüzel, iddiaya “Sistemlerimizi ayakta tutmayı başardık, veri akışımız bir saniye dahi kesintiye uğramadı” yanıtını vermişti. Gelişmelerin ardından Onursal Adıgüzel görevden alınmıştı.

REKLAM EKİBİ DE GÖREVDEN ALINDI
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in görevden alınmasının ardından bugün CHP’nin reklam işlerinden sorumlu ekibin de görevden alındığı öğrenildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu reklam ekibini de görevden aldı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:11:19