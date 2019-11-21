Kılıçdaroğlu: Saray'a giden CHP'liyi biliyorum

FOX TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;





'ERKEN SEÇİM' TARTIŞMALARI

-Yönetemediğini o da görüyor aslında. Sade vatandaş da görüyor. Milletin anası ağladı, perişan vaziyette.





-Bizim için öncelik, bu memlekette huzuru, barışı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi sağlamak.





-Erdoğan ve ekibi ülkeyi yönetemiyor. Bütün dünyayı kendimize düşman ettik. Dolayısıyla yönetilemiyor. İnsanlar isyanda. Erdoğan çıkıp şunu diyebilir, "Madem siz istiyorsunuz, dediklerinizi kabul ediyorum erken seçim kararı alacağım" diyebilir İYİ Parti'ye. Yani onun psikolojisine bağlı. Biz zaten her an seçim olacakmış gibi hazırız.





-Seçimin ne zaman olacağı konusunda tahminde bulunmakta zorlanıyorum. Erdoğan'ın sağlıklı bir ruh hali yok. Böyle bir ortamda ne zaman seçim olur bilmiyoruz.





-İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler biz seçime onay veririz.









GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI

-Bu tablo taşınamıyor. Sadece siyasi değil ekonomi alanında da taşınamıyor. Seçime giriyorum ve kazanıyorum. 1 gün sonra vali yazı yazıyor. Baştan gelseniz seçime giremezsin deseniz. HDP de başka birini aday gösterir.





-Bu demokrasi mi? Siz demokrasiyi katlediyorsunuz, çözüm arıyorsunuz. Demokrasinin D'si bu süreçte yoktur. Yeni aday çıkaralım diyorlar. Halkın oyuyla gelen bir kişinin yerine yukarıdan başkasının getirlmesi oyları yok saymaktır. HDP diyor ki 'madem tekrar seçime gidelim. Yeni bir kişi gelsin' Bu doğru bir tavır tabii ki.





-Demokratik sistemi kim istiyorsa bir araya gelmeleri doğanın gereği. Demokratik parlamenter sistem istiyoruz. Bağımsız yargı, yasamanın gerekeni yapması ve bir kişinin tahakkümünden kurtulmasıdır. Bizim yaptığımız ittifakı Erdoğan bozmak istiyor. Vatandaşın iş bulmasının karnının doymasının onun için hiçbir önemi yok bu belli.





-Türkiye bir dönem gereksiz bir şekilde kutuplaştı. Başörtüsü olayı yine gündeme getirilmeye çalışıyor. Bakıyorsunuz başörtü takıyor diye yolda yüyürken yumruk atıyor. Neden? Hangi gerekçeyle? Bu provokasyon. Ben ve benim partim onların sorunlarına çözüm bulmak için onların hizmetindedir.





-Türkiye'nin gerçek gündemi ekonim. 82 milyonu ingilendiriyor. Saray hariç onların böyle bir derdi yok. Ekonomide bir çıkmazdayız. Önünü gören bir sanayi, tarım yok.





-Hukuk güvenliğini sağlayacağız. Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Erdoğan istediğini hapse attırıyor. İstediğini cezaevinden çıkarıyor. Tramp kime teşekkür ettti papazı teslim aldığı zaman Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan ne derse yargıda o oluyor.





-Adalet reformu diyorlar. Getirsinlerde biz karşı mı çıktık.





-KHK ile görevden alınıyor. Beraat ediyor. Neden görevine geri alınmıyor. Sonra hukuktan bahsediyorlar. Hangi hukuk?









RAHMİ TURAN'IN SÖZCÜ'DE KÖŞESİNE TAŞIDIĞI İDDİA

-Şaşırmadım efendim. Zaten CHP'yi nasıl dağıtırız, nasıl kendi içinde kavga çıkar diye çalışan ekipleri var. Defalarca söyledim. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu paralar verildi biz bunları gayet iyi biliyoruz.Barış Pınarı Harekatı vardı o millet ittifakını nasıl dağıtırım onun hesabını yapıyor. Başka işin gücün mü yok? Erdoğan'ın CHP'yi dağıtmak için, CHP kendi içinde kavgalıdır devleti yönetemez diye bir algı yaratmak istiyor. Devletin en kilit noktalarında kişileri devreye soktuğunu biliyorum. İsim vermek istemiyorum ama herkes biliyor. Devleti bilen herkes anlar.





-Bu haber madem ki Türkiye'yi çalkaladı. Her konuda konuşma yapan Erdoğan niye bu konuda konuşmuyor. Yok öyle bir şey desin. Kimseyi davet etmedim, kimseyle bu konuyu hiç konuşmadım, diyemez mi? Niye demiyor? Buradan Erdoğan'a açık ve net soruyorum. Bu haber doğru mudur, yanlış mıdır kardeşim söyle.Her konuda konuşuyor. Ağzını açtığında lafları arka arkaya sıralıyor. Türkiye'nin medya ve siyaset dünyasını ilgilendiriyor. Herkes konuşuyor.



