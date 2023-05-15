Kılıçdaroğlu: Seçim balkonda kazanılmaz





Sandığa gidip oy kullanan tüm seçmenlere teşekkür eden Kılıçdaroğlu "Özellikle gençlerin ve kadınların yüksek katılımı nedeniyle son derece mutluyuz. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesi ayrıca memnuniyet vericidir" dedi.

Erdoğan ne demişti?



