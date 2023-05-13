Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu seçime saatler kala en çılgın projesini açıkladı /13 Mayıs 2023 20:28

Kılıçdaroğlu seçime saatler kala en çılgın projesini açıkladı

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayarak 'çılgın projesini' duyurdu.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir." notuyla bir video paylaştı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçime bir gün kala “Bay Kemal’in en çılgın projesini açıklayacağım” demişti.

Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in en çılgın projesi demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir” notuyla bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

İçimde ukde kalan tek şey kadınların giyim kuşamı hakkındaki kanunu çıkaramamış olmak. Seçimden sonra yapmak bize nasip olacak inşallah. Sevgili genç kadınlar, özellikle mütedeyyin kız evlatlarım, kız kardeşliğiniz daim olsun istiyorum.

Siyasetin elinin sonsuza kadar giyim kuşamınızdan çekilmesini istiyorum.

Gençlerin arasında esen barış rüzgarlarını kurumsallaştırmak istiyorum. En çok keyif alacağım şey, kadınların sahiplendirilmesinden bahseden bir terör örgütü partisinin AK Parti eliyle Meclis’e sokulmuş kadrolarının önünde bunu yapmak olacaktır.
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