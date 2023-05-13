Kılıçdaroğlu seçime saatler kala en çılgın projesini açıkladı

Yeniçağ'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir." notuyla bir video paylaştı.



Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçime bir gün kala “Bay Kemal’in en çılgın projesini açıklayacağım” demişti.



Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in en çılgın projesi demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir” notuyla bir video yayınladı.



Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:



İçimde ukde kalan tek şey kadınların giyim kuşamı hakkındaki kanunu çıkaramamış olmak. Seçimden sonra yapmak bize nasip olacak inşallah. Sevgili genç kadınlar, özellikle mütedeyyin kız evlatlarım, kız kardeşliğiniz daim olsun istiyorum.



Siyasetin elinin sonsuza kadar giyim kuşamınızdan çekilmesini istiyorum.



Gençlerin arasında esen barış rüzgarlarını kurumsallaştırmak istiyorum. En çok keyif alacağım şey, kadınların sahiplendirilmesinden bahseden bir terör örgütü partisinin AK Parti eliyle Meclis’e sokulmuş kadrolarının önünde bunu yapmak olacaktır.