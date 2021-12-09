Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti: 'Takipçisi olmaya devam edeceğiz' /09 Aralık 2021 13:21

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti: 'Takipçisi olmaya devam edeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 276 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde 'adalet nöbetinde' olan Şenyaşar Ailesi’ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyareti kapsamında Şanlıurfa Adliyesi’nin önünde bulunan Şenyaşar Ailesi’ni de ziyaret etti.

HalkTV'nin aktardığı habere göre; Kılıçdaroğlu ziyaret esnasında, "Adalet bekleyen bir annenin sesini niçin duymazlar, görmezler, hissetmezler? En büyük acı burada. İnşallah adalet gerçekleşecek. Anneye hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz adalet sağlanıncaya kadar. Adaletin ne kadar değerli olduğunu inşallah Ankara'dakiler duymuş olurlar" dedi.

Haziran ayında da görüşme oldu

Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar, CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında 19 Haziran'da Gaziantep'te bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek hukuki destek talebinde bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti: 'Takipçisi... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Meclis’te yumruklu kavga!

Meclis’te yumruklu kavga!

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:31:01