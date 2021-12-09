Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti: 'Takipçisi olmaya devam edeceğiz'





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyareti kapsamında Şanlıurfa Adliyesi’nin önünde bulunan Şenyaşar Ailesi’ni de ziyaret etti.





HalkTV'nin aktardığı habere göre; Kılıçdaroğlu ziyaret esnasında, "Adalet bekleyen bir annenin sesini niçin duymazlar, görmezler, hissetmezler? En büyük acı burada. İnşallah adalet gerçekleşecek. Anneye hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz adalet sağlanıncaya kadar. Adaletin ne kadar değerli olduğunu inşallah Ankara'dakiler duymuş olurlar" dedi.





Haziran ayında da görüşme oldu





Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar, CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında 19 Haziran'da Gaziantep'te bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek hukuki destek talebinde bulunmuştu.