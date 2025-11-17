Kılıçdaroğlu, Soylu, Yıldırım ve Perinçek aynı karede bir araya geldi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte partisinden ihraç ettiği eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in oğlunun düğününe katıldı. Kılıçdaroğlu; Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Doğu Perinçek ile birlikte nikah şahidi oldu.





Eski CHP milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen ile iş insanı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bir düğünle evlendi.





Halktv'de yer alan habere göre çiftin nikah şahitliklerini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'ye geçen Muharrem İnce, CHP Milletvekili İlhan Kesici ve eski Bakan Cavit Çağlar gibi isimler yaptı. Düğünde ayrıca Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl gibi birçok sanatçı ve oyuncu da davetliler arasında yer aldı.





KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİLERİ SEBEBİYLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Mehmet Sevigen, 29 Kasım 2021 tarihinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden oybirliği ile ihraç edilmişti. İhraç sürecine giden yolda Sevigen'in, dönemin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri etkili olmuştu. Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını eleştirirken şu ifadeleri kullanmıştı:





“Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı.”



