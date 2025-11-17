Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, Soylu, Yıldırım ve Perinçek aynı karede bir araya geldi /17 Kasım 2025 11:23

Kılıçdaroğlu, Soylu, Yıldırım ve Perinçek aynı karede bir araya geldi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte partisinden ihraç ettiği eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in oğlunun düğününe katıldı. Kılıçdaroğlu; Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Doğu Perinçek ile birlikte nikah şahidi oldu.

SHABER3.COM

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte partisinden ihraç ettiği eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in oğlunun düğününe katıldı. Kılıçdaroğlu; Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Doğu Perinçek ile birlikte nikah şahidi oldu.

Eski CHP milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen ile iş insanı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bir düğünle evlendi.

Halktv'de yer alan habere göre çiftin nikah şahitliklerini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'ye geçen Muharrem İnce, CHP Milletvekili İlhan Kesici ve eski Bakan Cavit Çağlar gibi isimler yaptı. Düğünde ayrıca Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl gibi birçok sanatçı ve oyuncu da davetliler arasında yer aldı.

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİLERİ SEBEBİYLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Mehmet Sevigen, 29 Kasım 2021 tarihinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden oybirliği ile ihraç edilmişti. İhraç sürecine giden yolda Sevigen'in, dönemin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri etkili olmuştu. Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını eleştirirken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu, Soylu, Yıldırım ve Perinçek aynı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:13:57