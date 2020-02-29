Kılıçdaroğlu: Söz veriyorum, iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ın 34 askerin şehit haberinin geldiği İdlib’e yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.





‘TUZUN KOKTUĞU YERDE NE SÖYLENİR’





Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında, “Kahraman ordumuzun bütün mensuplarını kucaklıyoruz. Onlar özveriyle görev yapıyorlar hayatlarını feda ediyorlar. Annelerin hangi acılar içinde olduğunu ben biliyorum. Bana dertlerini anlatıyorlar. Dolayısıyla hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemeyiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Tuzun koktuğu yerde ne söylenir ya!” diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün milletvekilleriyle bir araya geldiği İstanbul’da yaptığı konuşmasında, “Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. 36 şehidimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır” sözlerini kaydetmişti.