Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi davul zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz /17 Ocak 2022 16:57

Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi davul zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay’ın Ankara’daki tanıtım toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleri ile kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette gitmek isteyeceklerdir, can ve mal güvenliklerini sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız” dedi.

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, EXPO 2021 Hatay’ın tanıtım toplantısını Ankara’da ATO Congresium’da yaptı. Toplantıya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Tanıtım toplantısında EXPO 2021 Hatay’a ilişkin sunum yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı.  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında, "En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleri ile kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz" diye belirtti.

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“DAVUL VE ZURNA İLE UĞURLAYACAĞIZ”
Sayın Başkan 900 bin Suriyeliye de ayrıca baktıklarını da ifade etti. Büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti. Sayın Başkan şöyle bir sözümüz var; en geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleri ile kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette gitmek isteyeceklerdir, can ve mal güvenliklerini sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız.

...Şu sözü hep beraber veriyoruz aslında Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Zaten demokrasi ile taçlandıracak olanlar da Millet İttifakı’nın temel aktörleridir. Beraber bu ülkede huzuru, barışı, kardeşliği, inançlara, kültürlere saygıyı, kimliklere saygıyı büyüteceğiz, yeşerteceğiz.

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