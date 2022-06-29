Kılıçdaroğlu, tahliye olan askeri öğrenci Furkan Çetinkaya’yı misafir etti

Yargıtay’ın ‘bozma’ kararı sonrası geçtiğimiz hafta Sultanbeyli dosyasında tutuklu yargılanan askeri öğrencilerden 66’sı tahliye edilmişti. İnsan hakları savunucusu ve aktivist Melek Çetinkaya’nın oğlu Furkan Çetinkaya da tahliye edilen askeri öğrencilerden biriydi. Furkan, 1 sınıf öğrencisiyken tutuklanmış ve 6 yıldan fazla cezaevinde tutulmuştu.







Melek Çetinkaya ve oğlu Furkan Çetinkaya tahliyesi sonrası TBMM’ye ‘teşekkür’ ziyaretinde bulundu. Kendilerine destek veren milletvekillerini ziyaret etti.













HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İYİ Parti Grup başkanvekili Erhan Usta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’la görüşen Çetinkaya, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.





Melek Çetinkaya, CHP lideriyle yaptıkları görüşmenin fotoğrafını, “Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na @kilicdarogluk Teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan Askeri öğrencileri ve Erleri konuştuk. Mücadeleye devam.” ifadeleriyle duyurdu.





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Taha Furkan Çetinkaya ve Melek Çetinka’yla görüşmesini, sosyal medya hesabından paylaştı.







