Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu: Tehditle şantajla siyaset yapılmaz /01 Nisan 2023 11:05

Kılıçdaroğlu: Tehditle şantajla siyaset yapılmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde iki kurşunun isabet ettiği İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Emniyet ise failin yakalandığını açıklarken, olayın saldırı olmadığını kaydetti.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti, basına kapalı yapılan görüşmenin görüntülerini basınla paylaştı. Görüşmede, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım" diye hitap etmesi dikkat çekti. Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım, siz buyurun" diyerek oturacağı yeri gösterdi.

Kılıçdaroğlu, ziyaret çıkışında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'e yönelik geçen gün sarfettiği "Meral Hanım beni kendinle uğraştırma" sözüne atıfla siyasette kullanılan dile dikkat gösterilmesi vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçları doğurduğunu hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi lazım. Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz. Hele hele sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz. Sayın Akşener, siyasette deneyimli, birikimli, hiç bir şantaja boyun eğmeyecek bir liderdir. Dolayısıyla kendisine, parti arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca polisimize, silahı kullanan, ateş eden kişi yakalandığı için polisimize, polis teşkilatımıza da yürekten teşekkür ediyorum"
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