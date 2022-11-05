Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu 'temiz para'yı yeşille getirecek /05 Kasım 2022 10:06

Kılıçdaroğlu 'temiz para'yı yeşille getirecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’ye temiz para getirme” vaadiyle ilgili çalışması “yeşil dönüşüm ile sağlanacak”. Bu kapsamda İklim Bankası kurulacak ve hızlı finansman sağlanacak; özel sektöre, kamu yatırımlarına ve yerel yönetimlere kaynak oluşturulacak.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’ye uyuşturucu üzerinden bir karapara girişi olduğunu, temiz para getirmek için parti içinde çalıştıklarını” söyledi. Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’ye temiz para getirme” vaadiyle ilgili çalışmanın ayrıntılarını genel başkan yardımcısı Ahmet Akın açıkladı. 

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Akın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, parti temiz para vaadini ağırlıklı olarak “yeşil dönüşüm ile sağlamayı” hedefliyor. Akın’ın “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında CHP’nin Enerji Politikaları” başlığıyla hazırladığı çalışma kapsamında bir İklim Bankası kurulması ve bu bankayla Türkiye’ye hızlı ve kapsamlı finansman sağlaması; özel sektöre, kamu yatırımlarına ve yerel yönetimlere kaynak oluşturulması amaçlanıyor. Türkiye’nin bu şekilde “iklim diplomasisi yürütebileceği” belirtilirken bankanın desteği ile enerji dönüşümü yatırımlarının yaygınlaştırılması öngörülüyor. Akın’ın yürüttüğü bu çalışmaların, Kılıçdaroğlu’nun kasım ayında açıklaması beklenen yeni vizyon belgesinin bir parçası olacağı da öğrenildi. 

"MB’Yİ YAPILANDIRACAĞIZ"
CHP’li Akın, dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, projeye ilişkin bilgi verdi. Bugün Türkiye’nin derin bir ekonomik bunalımda olduğunu söyleyen Akın, “Ülkemizi tekrar düzlüğe çıkarmak ve vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Genel başkanımız yurtdışından ülkemize finansman sağlanması, temiz paranın gelmesi için ziyaretler yapıyor. Türkiye’nin yalnızca enerjide yeşil dönüşümü sağlamak için 120 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var. Biz CHP olarak bu finansmanı dünyadan yeşil kredi ile yeşil tahvil borçlanma araçları ile sağlayacağız” dedi. Finansmanı nasıl sağlayacaklarını anlatan Akın, “Merkez Bankası’nı (MB), bankacılık ve finans dünyasını, sermaye piyasalarını yeşil ve sürdürülebilir eksenli yapılandıracağız” ifadelerini kullandı. 

Madencilik alanında da çalıştıklarını söyleyen Akın, “Madencilikte iş kazalarının kader olmadığı, bilimin öncülüğünde sıfıra indiği dünya örneklerini inceledik. Bu dönüşümü sağlamaya hazırız, kararlıyız. Her aksaklığı iktidarımızın ilk altı ayında gidereceğiz” diye konuştu.

SIRADA ALMANYA VAR
Kılıçdaroğlu, yurtdışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini 23-26 Kasım’da Almanya’ya yapacak. Kılıçdaroğlu’nun Londra’da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih’e gitmesi bekleniyor.

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