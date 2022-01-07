Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu terör suçlamasına meydan okudu: Hesabını verecekler /07 Ocak 2022 14:40

Kılıçdaroğlu terör suçlamasına meydan okudu: Hesabını verecekler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB’ye yönelik ‘terör’ soruşturmasına tepkisini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, “İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var, bütün dünya bu suçlamaların tamamının haksız olduğunu biliyor. Hesabını yeri ve zamanı gelince verecekler” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu, “39 ilçesine eşit hizmet götürmek konusunda hassas bir büyükşehir belediye başkanlığı sürecini yaşıyoruz. Kaybolan, heba edilen kaynakların bu şekilde topluma ve şehirlere kazandırılması sadece o şehrin refah düzeyini artırması anlamına gelmiyor, ülkenin refah düzeyini artması anlamına geliyor” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANINA ENGEL ÇIKARMAK HALKA ENGEL ÇIKARMAKTIR

Ekrem İmamoğlu’nun ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuştu. İktidarın CHP’li belediyelere yönelik engelleme girişimlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanına engel çıkarmak halka engel çıkarmaktır.” diye konuştu.

Konuşmasında, İBB’ye yönelik ‘terör soruşturması’na da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var, bütün dünya bu suçlamaların tamamının haksız olduğunu biliyor, unuttukları bir şey var bu ülkenin insanın vicdanına güveniyorum Mısır’daki sağır sultana bile duyuracağız. Onların görevi engel çıkarmak bizim görevimiz engelleri aşmak. Bunun hesabını yeri ve zamanı gelince verecekler. 13 bin küsür oy farkıyla alınmıştı İstanbul. O fark 800 bine çıktı. Nasıl geri alınabilir diye özel çabalar harcanmıştı. İnsanların vicdanında demokrasi vardır. Doğrunun arkasından gidersek her türlü engeli aşarız.” ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu terör suçlamasına meydan okudu: Hesabını... Sonraki Haber >>

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:24