Kılıçdaroğlu terör suçlamasına meydan okudu: Hesabını verecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu, “39 ilçesine eşit hizmet götürmek konusunda hassas bir büyükşehir belediye başkanlığı sürecini yaşıyoruz. Kaybolan, heba edilen kaynakların bu şekilde topluma ve şehirlere kazandırılması sadece o şehrin refah düzeyini artırması anlamına gelmiyor, ülkenin refah düzeyini artması anlamına geliyor” diye konuştu.







BELEDİYE BAŞKANINA ENGEL ÇIKARMAK HALKA ENGEL ÇIKARMAKTIR







Ekrem İmamoğlu’nun ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuştu. İktidarın CHP’li belediyelere yönelik engelleme girişimlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanına engel çıkarmak halka engel çıkarmaktır.” diye konuştu.





Konuşmasında, İBB’ye yönelik ‘terör soruşturması’na da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var, bütün dünya bu suçlamaların tamamının haksız olduğunu biliyor, unuttukları bir şey var bu ülkenin insanın vicdanına güveniyorum Mısır’daki sağır sultana bile duyuracağız. Onların görevi engel çıkarmak bizim görevimiz engelleri aşmak. Bunun hesabını yeri ve zamanı gelince verecekler. 13 bin küsür oy farkıyla alınmıştı İstanbul. O fark 800 bine çıktı. Nasıl geri alınabilir diye özel çabalar harcanmıştı. İnsanların vicdanında demokrasi vardır. Doğrunun arkasından gidersek her türlü engeli aşarız.” ifadelerini kullandı.







