Kılıçdaroğlu TOBB'da: Buna sessiz kalmayacağım

Resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşeceğini duyurdu.







KILIÇDAROĞLU: BUNA SESSİZ KALMAYACAĞIM





“Saray, enerjiye yüzde 48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı” diyen Kılıçdaroğlu, “Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye’nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00’de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum. Saray şunu çok iyi biliyor ki, sanayici enerjiye yapılan bu zamları halka yansıtmak zorunda. Sonra gelsin sanayicimize karalamalar… Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz” ifadelerini kullandı.





KILIÇDAROĞLU, MB BAŞKANI İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ







TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zam sonrası enflasyonun artacağına karşı uyarı yapmıştı. Kılıçdaroğlu, 15 Ekim’de de Merkez Bankası Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü.