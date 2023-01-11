Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.







TÜİK üzerinden iktidara yüklenen CHP lideri, “TÜİK eliyle işçiden 300 milyar Dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz” dedi.





“DEVLETE DEĞİL, İŞÇİYE ÖDEYECEĞİZ”

Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, beyaz yakalılara da vurgu yaptı.





Kılıçdaroğlu, “‘E biz beyaz yakalılar?’ dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.





TÜİK ÖNÜNDEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Açıkladığı veriler nedeniyle birçok kesim tarafından eleştirilen TÜİK’e en büyük tepkilerden biri CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan gelmişti.





2022’nin aralık ayında TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK’e gitmişti. Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerinin gittiği TÜİK, kapılarını açmamıştı.





“MİLYONLARIN HAKKINI SAVUNMAK GÖREVİMİZ”





TÜİK’in rakamları küçülttüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;

* Benim siyaset yapma anlayışım budur. Ben sosyal demokratım. TÜİK rakamları küçültüyor, doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura, işçiye, emekliye daha az vereceğim.





* Kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim demek. Ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum. Buraya gelişimin nedeni o.





* Memurun, işçinin, emeklinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim. Soracaktık, bu verileri hangi mağazalardan, kimlerden aldınız. Biz de gidelim oralara bakalım. Milyonların hakkını savunmak bizim temel görevimizdir.







