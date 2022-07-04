Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu TÜİK'e seslendi: Erdoğan için suç işlemeyi bırakın /04 Temmuz 2022 11:48

Kılıçdaroğlu TÜİK'e seslendi: Erdoğan için suç işlemeyi bırakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK enflasyon verileri yanlış açıklamasının emekli ve memurun cebindeki paranın çalınması anlamına geldiğini söyledi.

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TÜİK haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken, yıllık enflasyon yüzde 78,62'ye çıktı. Böylece tüketici enflasyonunda son 24 yılın zirve seviyesi görüldü. Enflasyon araştırma Grubu (ENAG) enflasyonu yıllık yüzde 175,55 olarak açıklamıştı.

CHP Genel Gaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ENAG'ın açıkladığı 175,55'lik enflasyon oranını da paylaşarak, haziran ayı yıllık enflasyon oranını yüzde 78,62 açıklayan TÜİK'e tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ENAG yıllık yüzde 176 enflasyon açıkladı, TÜİK yüzde 79. Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!" dedi.
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