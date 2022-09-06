Kılıçdaroğlu: Türkiye seçim atmosferine girdi; öyle ya da böyle erken seçim görünüyor





Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay’a konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ‘gidici’ olduğunu anlattı. CHP lideri, “Bu iktidar gidici. Halk bu kararı verdi. Her şey bizim daha fazla güven vermemize bakıyor. Bunun için Anadolu’yu dolaşıyoruz. Muhtarlarla toplantı yaptığımız gün vali de toplantı koyuyor. Ama çoğunlukla bizi tercih ediyorlar.” ifadelerini kullandı.





TALAN EKONOMİSİ UYGULANIYOR





Ekonomik krizle ilgili bir soru üzerine ise “Ekonomi, Nebati olayı falan değil. Onu aştı. Günübirlik yaşıyorlar. Tam bir talan ekonomisine döndü. Giderayak ne bulursak götürelim, diyorlar.” diye konuştu.





Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:





ABDULLAH GÜL DE ADAY OLABİLİR ELBETTE





Biz altı lider yeni seçilecek cumhurbaşkanı ile birlikte yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Temel konularda mutabıkız. Ancak henüz masada isimlendirme yapmadık. Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de… İnsanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adını telaffuz edebilir. Bizim 6’lı masada isim değerlendirmemiz yok.





SAVCILAR, PEKER’İN İDDİALARINI SORSA YETER!





Sedat Peker, mafya içindeki bir kişi olarak içeriden bilgi veriyor. Zaten mafyatik örgütler bu yolla çökertilir. Savcıların bir şey yapmasına gerek yok. Sedat Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar. Tek tek kişilerle uğraşmak yerine köklü bir temiz eller operasyonu gerekli. Ancak çarkın içindekiler çarkı temizleyemezler. Burada ana sorun savcılar değil, başsavcılar.





ERKEN SEÇİM OLUR MU?





Türkiye seçim atmosferine girdi. Öyle ya da böyle erken seçim görünüyor. Yaptıkları son değişikliğin uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor ya, nisandan sonra seçim güçlü olasılık…





KUSURA BAKMASINLAR, YSK’YA GÜVENMİYORUZ





Sandık güvenliğini şimdiden örgütlemeye başladık. Kusura bakmasınlar YSK’ye güvenmiyoruz. 81 ildeki sandık sorumlusu belli. İlçe başkanlarımız onları zaman zaman arayıp sağlama yapıyor.





BEŞLİ ÇETEYLE İLGİLİ BİLGİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR





Beşli çete bir ara bizimle diyalog ortamı aramıştı. Artık bıraktılar. Umutlarını yitirmiş olmalılar. Devlet kurumlarından bize bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunları arkadaşlarımız değerlendiriyor. Hemen kullanma amacı da gütmüyoruz.