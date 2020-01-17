Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi Putin yönlendiriyor

Parti meclisi (PM) toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yargı sistemine yönelik şu eleştirileri yöneltti: “İstedikleri bürokratları, istedikleri yere atadılar. Yargıya da bir şekilde müdahale ettiler. Üzülerek izliyoruz. Başlangıçta ‘Demokrasiyi derinleştireceğiz, ekonomiyi büyüteceğiz’ dediler. Bir süre sonra kendileri şikayet etmeleri başladılar. Bu süreçte baktığımızda ve oturup sağduyuyla değerlendirdiğimizde 17 yıllık iktidarın, Türkiye’nin hiçbir temel sorununa çözüm üretmediğini görüyoruz.”







‘Dış politikayı Putin belirliyor’





Dış politikada öneriler getirdiklerini; ancak iktidardan, her önerilerine ‘Siz şu işten anlamazsınız, en iyisini biz biliriz’ dendiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:





“Suriye konusunda, ‘Türkiye’de uluslararası bir konferans toplayın. Türkiye, Suriye konusunda çözüm üreten uluslararası arenada yerini alsın’ dedik, ona da itiraz ettiler. Ama sonra Putin’in üzerine Astana’ya gittiler ve orada konferansa katıldılar. Uluslararası konferans yapılacaksa neden siz yapmadınız? Neden egemen güçlerin peşinden gidiyorsunuz?





‘Libya’da iki tarafı barıştıran aktör olun. Bizim Libya ile ortak kültürümüz var. Kaddafi döneminde onların yardımlarını asla unutmadık, bunu yapın’ dedik. ‘Hayır biz bunu yapmayız, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı meşru hükümetle görüşürüz’ dediler. Sonra Putin davet etti, Hafter ile masaya oturdular. Türkiye’nin dış politikasını kim belirliyor? Putin. Kim yönlendiriyor? Putin.”





‘CHP’li belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 TL olacak’





Ana muhalefet partisi olarak halka söz verdikleri konular olduğunu kaydeden CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “2015 yılında biz ‘Asgari ücret 1500 lira olsun’ dedik, kabul etmediler; 1300 lira yaptılar. Ama biz bütün belediyelerimizde 1500 lira yaptık. 2018 yılında biz ‘Asgari ücret net 2 bin 200 lira olsun’ dedik, bunlar 2 bin 20 lira yaptılar. Bizim belediye başkanlarımız 2 bin 200 lira asgari ücreti yaptılar. Sözünün eri olmak budur. Son olarak ‘2020 yılı için asgari ücret 2 bin 500 lira olmalıdır’ dedik. Bunlar net 2 bin 324 lira verdiler. Şimdi başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere önümüzdeki süreçte CHP’li bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacaktır.”