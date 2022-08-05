Kılıçdaroğlu Uludere'de mağdur ailelerle görüştü: Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme ziyaretleri kapsamında Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünü ziyaret etti. Ziyaret öncesi köyde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.







KOMANDOLAR GÜVENLİĞİ SAĞLADI

Kılıçdaroğlu’nun köye gelişi öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma komando birlikleri ve Çevik Kuvvet ekipleri köyde güvenlik önlemlerini artırdı. Kılıçdaroğlu’nun uğrayacağı duraklarda askerler konuşlanırken, geçeceği yol boyunca da önlem alındı.





Roboski Katliamı’nda hayatını kaybeden 34 vatandaşın ailelerini ziyaret edden Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında ailelerle birlikte gazetecilerin karşısına çıkıp açıklama yaptı.





“34 EVLADIMIZI KAYBETTİK”

Konuşmasında helalleşme vurgusu yapan CHP lideri, “28 Aralık 2011 tarihinde burada çok acı bir olay gerçekleşti. 34 evladımızı kaybettik. Bunların 18’i 18 yaşından küçüktü. Acı hâlâ dinmiş değil. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi lazım. Olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağımı dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir.





Ölenler geri gelmeyecek. Ben bunun farkındayım, hepimiz de biliyoruz. Ama bir şekilde annelerin acılarının dindirilmesi lazım. Anneler halen evlat acısıyla yaşıyorlar bir şekilde ve bizden adalet istiyorlar. Biz bu adaleti sağlayacağız, sağlamak bizim görevimizdir. Eğer adaleti sağlarsanız toplumda kucaklaşmayı, huzuru, barışı sağlamış olursunuz. Aksi halde annelerin yüreğindeki ateş sönmüyor, sönmeyecek” diye konuştu.







