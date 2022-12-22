Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronları ve mafyayı defterden sileceğiz /22 Aralık 2022 11:40

Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronları ve mafyayı defterden sileceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Yeşilova'da yaptığı açıklamada uyuşturucu baronları ve yeraltı dünyası ile mücadeleye dikkat çekti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Yeşilova'da yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında "Bu ülkede hiç kimse zarar etmeyecek, uyuşturucu baronları, mafya hariç. Onları defterden sileceğiz. Esnafın da kazanacağı bir Türkiye getireceğiz" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

Çok güzel çalışkan, her türlü haksızlığa göğüs geren, mücadele eden bir belediye başkanınız var. Hepinizin huzurunda belediye başkanınızı yürekten kutluyorum

Bu ülkede hiç kimse zarar etmeyecek, uyuşturucu baronları, mafya hariç. Onları defterden sileceğiz. Esnafın da kazanacağı bir Türkiye getireceğiz. Bir milim dahi geri adım atmayacağız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Evinize bereketi getireceğiz.

Bizim makamlarda, parada pulda gözümüz yok. bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın.
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