Kılıçdaroğlu, Mersin mitinginde konuştu: Göndereceğiz onu!

CHP 'acil seçim' talebiyle meydanlara indi, Kılıçdaroğlu ceketi çıkardı: Mersin'deki mitinge on binlerce kişi katıldı!Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül, ekim ve kasım aylarında yaptığı toplam 400 baz puanlık faiz indirimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yöndeki kararları teşvik edici açıklamaları, Türk lirasının yabancı paralar karşısında erimesine yol açtı.Doların 13 lira bandına yerleşmesiyle Türk parasının üç aydaki değer kaybı yüzde 57'yi aştı. Bu durum birçok sektörde ardı arkası kesilmeyen zamları beraberinde getirdi.Hayat pahalılığı her geçen gün kendisini daha fazla hissettirirken, ana muhalefet partisi CHP 'acil erken seçim' çağrısıyla sahaya çıkıyor. İlk miting, bugün saat 13:00'da Mersin'de yapılıyor.Gerçek Gündem, gelişmeleri dakika dakika takip ediyor:Kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine "Türkiye'yi bu ayıptan çekip çıkaracağım. Bundan emin olmanızı istiyorum. Umutsuzluğa yer yok, bütün sorunları çözeceğiz" diye başladı.CHP lideri, 'Tayyip istifa' sloganlarına "Onun istifa etmesine gerek yok, onu göndereceğiz zaten" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Dün saat 11'de TÜİK'e gittim. Burayı iyi dinleyin yuh çekmeyin dinleyin sadece beni. Enflasyon açıkladılar ya Allah aşkına şu noktaya geldim. Ya bunlar devletin memuru mu sarayın memuru mu? Sizin eşiniz çoluk çocuğunuz alışveriş yapmıyor mu, elektrik, su, doğalgaz faturasına bakmıyor mu, ekmek alırken görmüyor mu bunlar? Talimat gelmiş indireceksiniz! Neden gittim? TÜİK'in rakamları üzerinden emeklinin, asgari ücretin memurun aylığını belirliyorlar, yani milyonlarla vatandaşın aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar.Bir de üniversite hocalarımız var onlar yüzde 9 belirledi. Farka bakın Allah aşkına. Onlar yıllık yüzde 21, hocalar diyor ki yüz 58. Hangisi doğru! Eli kalem tutanlar aklı başında olanlar bir yerden talimat almayanlar doğru rakamları söylüyorlar. Şunu bütün emeklilerin, bütün asgari ücretlilerin bütün memurların bilmesini isterim. Ben sizin hakkınızı savunmak için gittim. Kapı duvar.İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletvekilleri üstelik bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvar bizi esir alacak. Mersinlilerin huzurunda açık ve net söylüyorum, sizin duvarlarınız vız gelir bize. Hepsini halledeceğim. Vesayet diye bağırıyorlardı değil mi, dün bütün dünya gördü vesayetin ne olduğunu .Sarayın emrine giren memurlar devletin memuru değildir artık. Tabi oldukları kanunun adı devlet memurları kanunu ama hayatta uyguladıkları yol yöntem sarayın kuralları. Bu kuralları değiştireceğiz.Herkesin kazanması için beraber gideceğiz sandığa ve dikta yönetimini sandıkta alaşağı edeceğiz. Bunun sözünü biliyorum size. Muz konusunda Mersin önemli bir merkez. Eğer Mersinliyi seviyorlarsa, muz yetiştiricilerin hakkını hukukunu teslim etmek istiyorlarsa muz ithalatını ya durduracaklar ya da yüksek vergi koyacaklar. Öncelik bizim insanımız. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye'de. Tarım Kanunu bugüne kadar 2016'dan beri hiç uygulanmadı. Yapacağız. Diyorlar ki 'doğrudan gelir desteğini artırdık.' Aile işletmesi 5 dönüme kadar. 2016'da beş dönüme kadar olanlara 100 lira veriyorlardı şimdi 2021'deyiz dönüm başına yine 100 lira veriyorlar. Ya siz zaten parayı pul ettiniz. Nerede teşvik?"Allahın izniyle sizlerin desteğiyle iktidar olacağız. İlk bir hafta içinde çiftçinin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sıfırlayacağı. Çiftçinin traktörü hayvanları asla haczedilmeyecek. Ziraat Bankası çiftçi dostu bir bank olacak. Söz veriyorum. Mersin'in umut meydanından söz veriyorum çiftçiyi gerçekten de bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu. Ahtım var bu memlekete barışı huzuru sevgiyi getireceğiz ahtım var ve söz veriyorum bu memlekete demokrasiyi, adaleti getireceğim. Mafya düzenini ve mafya ile işbirliği yapılan düzeni değiştireceğim. Gencecik evlatlarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğim. Söz veriyorum siyaset ahlaklı insanların görevi olacak. Siyaset adamına göre iş bul, ihale takip et, rüşvet al, zengin ol, tümünü kirlilikten arındıracağım. Bütün Türkiye duysun hiçbir rüşvetçiyi yolsuzluk yapanı devlet kadroları içinde asla ama asla barındırmayacağım.20 yıldır iktidardalar yurt sorununu çözemediler, umut meydanından bütün Türkiye'ye bütün gençlere sesleniyorum bir yıl içinde yurt sorununu çözeceğim. Atama bekleyen öğretmenler engelliler kadro açığı olan sağlık çalışanları EYT'liler hiç meraklanmayın. Bu kardeşiniz kendisini halka vakfetmesini bilen ir kardeşinizdir. Parayla pulla bizim işimiz yok. Bizim işimiz vatandaşın huzuru, vatandaşın sofradaki bereketi. Bunu birlikte yapacağız ve bütün dünya bunu görecek.Kadına yönelik şiddet, sevgili peygamberimiz cennet anaların ayakları altındadır der. Kadına şiddet 21. yy'da. Olur mu Allah aşkına! Kim suç işlediyse öyle iyi hal, kravat, onu bırakacağız. İstanbul Sözleşmesini 1 hafta içinde tekrar yürürlüğe koyacağız.Demokrat amcanız olarak söylüyorum sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır. Hiçbir hayalinizi yere düşürmeyeceğim. Umutsuzluğa kapılmayın. Göreceksiniz altı ay içinde çarklar nasıl dönecek. Biz kuvâ-i milliyeciyiz, ülkemizi insanlarımızı seviyorum. Değişim rüzgârları esiyor artık Türkiye'de buna karşı durmak mümkün değildir. Hangi duvarları örerlerse örsünler halk varsa her şey bitmiştir."Miting başladı. Çiftçilerden atanamamış öğretmenlere birçok kesimden vatandaş kürsüye çıkarak sorunlarını anlattı. Atanamayan öğretmen Cennet Yünlü, "Ben de her sabah erkenden uyanmak istiyorum, işim olsun istiyorum" derken gözyaşlarını tutamadı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanına geldi ve vatandaşları selamladı.Mitinge katılan bir anne feryat ederek işsizlik ve hayat pahalılığını anlattı: ""Açım. Oğlum, gelinim işsiz. Lütfen çekin yayınlayın."CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Mersin hazır! Miting alanı hınca hınç dolu. Milletin sesi Mersin'den tüm Türkiye'ye yayılacak. Umudun Meydanı'nda Kılıçdaroğlu birazdan mitinge başlayacak" diyerek miting alanından fotoğraflar paylaştı.Miting alanındaki vatandaşlar, 'Tayyip istifa' sloganları attı.CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kendilerine verilen alanın dolduğunu vurgulayarak "Yüz binler olacak. Şu anda bize belirlenen alan doldu. İnsan seli var. Bu umudun mitingi olacak. Ben sabaha kadar uyumadım. Güneşin doğduğunu gördüğümde gözlerim doldu. Güneş herkes için Mersin'den doğacak" diye konuştu.Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz, alanın neredeyse dolduğunu duyurdu.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, miting için yola çıktığını duyurdu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, miting öncesi "Bugün yapılacak mitingimizde Türk Bayrağı ve parti bayrağımız dışında hiçbir poster, afiş, il/ilçe örgütü flaması ve pankarta izin verilmeyecektir" uyarısında bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting öncesi kişisel Twitter hesabında "Milletimizi dinlemek üzere dün akşam Mersin’e geldim. Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021’de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız" paylaşımında bulundu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, miting öncesi Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'e açıklamalarda bulundu.“Bize ayırmış oldukları alanın kat ve kat fazlası bir katılım olacak. Çağrıyı sadece CHP’lilere yapmadık" diyen Salıcı, şöyle devam etti:"Ekonomik krizden etkilenen, hayatı zorlaşan tüm kesimleri, AK Parti ve MHP’ye oy vermiş bütün yurttaşlarımızı davet ediyoruz. AKP bu ekonomik krizi, herkesin evinin bir parçası haline getirmeyi başardı. Herkes bundan etkileniyor. Tepkisini dışa vurmak istiyor.Biz de bu mitinglerle bir yandan o tepkinin dışa vurumunun ortaya çıkmasını, vatandaşın kendi sözünü kendinin söylemesini, bizim de ona sözcü olmamızı hedefledik. Bu nedenle mitingin adı da ‘Milletin Sesi’ mitingi.”CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da, devletin yönetilemediğini, bu nedenle kriz olduğunu belirterek "Demokrasiler tıkandığı zaman seçime gidilerek aşılır o tıkanıklık. Nasıl ki damarlarda tıkanıklık olduğu zaman oraya anjiyo yapılır, arkasından stent takılır damar rahatlatılırsa, demokrasinin de rahatlaması için seçim gerekli" dedi.Öztunç, "Seçim sandığının gelmesi için biz mitinge hazırız. Milletin sesini duyacaklar. Milletin Sesi Mersin’den çıkacak. Ama Ankara’ya kadar ses gelecek" ifadesini kullandı.