Kılıçdaroğlu vaadini yükseltti: Bütün KHK'lıları bir hafta içinde göreve iade edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine son verilenler, hiç kimse merak etmesin. Yargı kararları ile 1 hafta içinde tamamını görevlere iade edeceğiz” dedi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu’da ‘CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nda gündeme ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hükümete yüklenen Kılıçdaroğlu, yolsuzluğun meşrulaştığını söyledi.





Türkiye’nin baskıyla yöneltildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Adaletle değil baskıyla Türkiye’yi yöneten bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir uyuşturucu bataklığı var. Daha acı olan ise uyuşturucu baronları ile siyasal iktidarın işbirliği. Böyle bir tabloyu Türkiye hiç yaşamamıştı. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Bir tweet attı diye kişinin evini basıp karakola götürüyorsunuz bir sorun var demektir. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan bir yargı düzeni varsa ciddi bir sorunumuz var demektir” değerlendirmesinde bulundu.





‘KHK’LARIN TAMAMINI BİR HAFTA İÇİNDE TAMAMINI GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ’





CHP lideri Kılıçdaroğlu, KHK ile görevlerine son verilenlerle ilgili ise “Onurlu bir dış politika izleyeceğiz. Pinpon topu gibi gidip gelen bir yönetim tarzını asla kabul etmiyoruz. Yurtta barışı, dünyada barışı tesis edeceğiz. Her sorunu çözeceğiz. Sorunların çözümünün merkezinde Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine son verilenler hiç kimse merak etmesin. Yargı kararları ile 1 hafta içinde tamamını görevlere iade edeceğiz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. İlk seçimde inşallah iktidarız ve beraber bu mücadeleyi yapacağız” diye konuştu.





‘DAHA AĞIR TABLOLAR ÇIKACAK ÖNÜMÜZE’





Milyonlarca kişinin açlık sınırının altında bir gelirle geçinmeye çalıştığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Dört beş yerden aylık alanlar var. Artık insanlar korku endişelerini de aşmış durumdalar. Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. İşsizliğe bakıyorsunuz rekor seviyede. Akademik dünya artık Türkiye’de derin yoksulluk araştırması yapıyor. Faturalarını ödeyemeyen milyonlar var. 2014’den bu yana kişi başına düşen milli gelir sistematik olarak düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir tablo hiç olmadı. Türkiye aslında yönetilmiyor, günlük kararlarla yönetiliyor. Plan yok. Daha ağır, ciddi tablolar çıkacak önümüze. İğneden ipliğe her şeye zam geleceğini herkes biliyor artık. Bu zamların sorumlusu kim? Bu dertleri başımıza açan kim bunu sormak zorundayız” şeklinde konuştu.





‘YOLSUZLUĞUN BU KADAR MEŞRULAŞTIĞI BİR SÜREÇ HİÇ YAŞAMADIK’





Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son üç haftada 260 milyar liralık ek yük getirildi milletin sırtına. Bu parayı saray mı, sarayın beslemeleri mi, beşli çete mi ödeyecek yoksa 83 milyon mu ödeyecek? Yolsuzluğun bu kadar meşrulaştığı bir süreç hiç yaşamadık. Yolsuzluğu meşrulaştıran kim?”





‘FRENİ PATLAMIŞ BİR KAMYONDA HEP BERABER YOKUŞ AŞAĞI GİDİYORUZ’





“CHP milletvekilleri olarak göz göre göre insanlarımızın uçuruma savrulmalarına izin vermeyeceğiz. Freni patlamış bir kamyonda hep beraber yokuş aşağı gidiyoruz. Biz uçuruma savrulmasına izin vermeyeceğiz halkımızla beraber çözeceğiz. Aldığımız her kararın tarafları ile konuşacağız. Buradan elektrik şirketlerine de iki sözüm var. Zam hazırlığı yapıyorlar. Onları uyarmak bizim ortak görevimizdir. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zam yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Yarın iktidar olduğumuzda bunun hesabını soracağız. En pahalı elektriği kullanıyoruz. Ya bu milletin yanında yer alırsınız ya da bunun bedelini ödersiniz.”





‘KADERİNE TERK EDİLMİŞ AÇ VE YOKSUL YÜZ BİNLER’





“Her şeye zam yağmuru. Bundan vatandaşı birlikte kurtarmamız lazım. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Bunun bilinci ile hareket etmek zorundayız. Türk Lirası’nın dikiş tutmadığı, binlerce çocuğun yatağa aç girdiği, çiftçinin perişan olduğu tablo ağır bir tablo. Bu tabloyu devralmaya hazırız. Kaderine terk edilmiş aç ve yoksul yüz binler var. Oralarda yaşanan dramın tanığı olduk. O insanların iyi koşullarda yaşaması için CHP’ye ihtiyaç var.”





‘AĞIR BİR SORUMLULUĞU ÜSTLENMEYE HAZIRIZ’





“Bu topraklarda hiç kimsenin acı çekmesini istemiyoruz. Devralacağımız sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu bilin diye anlatıyorum. Sıradan bir iktidar değişikliği olmayacak, bu değişim devasa bir sorumluluğu omuzlarına alıp Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak için mücadele etmek demektir. Ağır bir sorumluluğu üstlenmeye hazırız.”