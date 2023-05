‘Erdoğan iktidarın küstahlığına dur dedik’





Sözlerine, 28 Mayıs günü yeniden çok önemli bir seçime gidileceğini belirterek başlayan Kılıçdaroğlu, “O gün, iki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak” dedi.





Kılıçdaroğlu, iktidara gelmesinin ardından Türkiye'deki sığınmacıları ülkelerine göndereceğini taahhüt etti

‘Tüm tutanaklar elimizde’





'Beytü'l-mala el uzatanın gözünü çıkaracağım’





CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun sözleri salondakiler tarafından atılan "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganıyla sık sık kesildi.

Sandığa gitmeyen, tepki oyu kullanan ve ilk tur seçimde kendisine oy veren seçmeni sandığa gitmeye çağıran Kılıçdaroğlu, “Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.İlk tur seçimin tersine kampanya dilini sertleştiren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı "terör örgütleriyle gizli görüşmeler yapmakla" suçladı.CHP lideri, “Açık ilan ediyorum, ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da asla oturmayacağım” dedi, seçimi kazanması halinde, tüm mültecileri ülkelerine göndereceğini söyledi.14 Mayıs seçimlerinden sonra önce kurmaylarıyla, dün de Millet İttifakı liderleriyle bir araya gelip seçim sonuçları ve ikinci tur stratejisini netleştiren Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımları hariç ilk kez bugün kameraların karşısına geçti.Seçim stratejisini, kendisine oy veren, sandığa gitmeyen seçmeni sandığa götürmek ve “terör” kaygısıyla kendisine oy vermeyip, ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’a yönelen “milliyetçi-ulusalcı” seçmenin desteğini kazanmak üzerine kuran Kılıçdaroğlu’nun kampanya sloganı “Türkiye için karar ver” olarak belirlendi.Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ta sandıktan “iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı” çıktığını vurguladı:“Erdoğan iktidarı küstahlığına en güçlü şekilde dur dedik. Çünkü milletimizin oyunun yarısını bile alamadılar. İktidar, oyları önemli ölçüde eridi. Neticede AK Parti 7 puan geriledi. Maalesef bir demokrasi şöleni huzur adası içinde geçmesi gereken bir seçim süreci Erdoğan’ın yalan ve iftira kampanyaları ile gölgelendi. Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim. Bu ülkenin vatandaşı miting meydanlarında montajlardan ummayan adayları hak ediyordu. Siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi.”CHP lideri, yurttaşların bütün bunlara karşın ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek, memnuniyetsizliğini ortaya koyduğunu söyledi.Kılıçdaroğlu, seçmenin 14 Mayıs’ta kendilerine de güçlü ve etkili mesaj verdiğini söyledi.İktidarın propagandasına maruz kalan bazı vatandaşların tepkisel oy kullandığını ya da “elinin istemeye istemeye Erdoğan’a gittiğini” belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:“Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanımız var.”Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde sandık sonuçlarında usulsüzlük iddialarına da dikkat çekti.Tüm ıslak imzalı tutanakların ellerinde olduğunu ve Yüksek Seçim Kurulu’na tüm itirazları yaptıklarını anlattı.İkinci tur için seçim güvenliğini daha da artıracaklarını belirtip, bu kez sandıkta 1-2 değil, 5 müşahide gereksinim bulunduğunu ifade etti ve yurttaşları sandığa sahip çıkmaya davet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, "terör" konusunda suçlu psikolojisiyle kendisine iftira atmaya çalıştığını ileri sürdü.Kendisinin "terör örgütleriyle masaya oturmadığını ve oturmayacağını" belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında pazarlıklar yapan. Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum.“Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım, nokta!“Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, 'Ne olursun, yalvarıyorum, geri dön' diyen. Onunla el ele verip şanlı silahlı kuvvetlere kumpas kuran? Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım.“Erdoğan açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim.”İktidara gelir gelmez ülkeyi uyuşturucu baronlarından kurtaracağını kaydeden Kılıçdaroğlu, “İki torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşim Sinan Ateş’in de hesabını soracağız” dedi.14 Mayıs sürecinin tersine “negatif kampanya” yürütme kararı alan Kılıçdaroğlu, iktidara sert sözlerle yüklendiği konuşmasında, Erdoğan’ın “ailesi ve yedi sülalesini zengin ettiğini” savundu.Kılıçdaroğlu, “Devletin milletin beş kuruşunda gözü olanların, beytü'l-mala el uzatanın gözünü çıkaracağım. Burunlarından fitil fitil getireceğim” dedi.Erdoğan’ın yeniden seçilmesi halinde 10 milyondan fazla daha fazla sığınmacının Türkiye’ye geleceğini, mafya ve çetelerin artacağını belirtirken, AKP’nin HÜDA PAR’ı Meclis’e taşımasını da eleştirdi:“Domuz bağıyla insanlarımızı öldürenler, iktidara ortak olacak. Bunlar teröristlere taviz vererek yönetecek. Her meşrepten teröristi, Meclis’e sokacak. Biz buna asla izin vermeyeceğiz.”28 Mayıs’ta bu tehlikeleri önlemek için her yurttaşın “ahlaki, vicdani ve vatani mecburiyeti” olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, en az 1 milyonu sandık güvenliğini sağlamak için olmak üzere tüm yurttaşları oy vermeye çağırarak, sözlerini şöyle tamamladı:“Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın, vatanını seven bizimle omuz omuza versin, vatanını seven sandığa gelsin!”