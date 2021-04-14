Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ve 8 CHP’li vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te /14 Nisan 2021 17:00

Kılıçdaroğlu ve 8 CHP’li vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait fezleke ve dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu. Fezlekelerin 8'i CHP'li, 2'si HDP'li vekillere ait.

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Aralarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu 10  Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen Milletvekilleri CHP'den İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül.

TBMM’DEKİ DOSYA SAYISI BİN 300 OLDU

10 yeni dokunulmazlık dosyası ile birlikte TBMM'deki dosya sayısı da bin 300'e yükseldi. CHP'li milletvekilleri hakkında 248, İYİ Parti'liler hakkında 12, HDP'liler hakkında 913, DBP'liler hakkında 56, DP'liler hakkında 6, TİP'liler hakkında 9, Yenilik Partisi'nin 1, bağımsız milletvekilleri hakkında 33, MHP'liler hakkında 2 ve AKP'li milletvekilleri hakkında 14 fezleke ve dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
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