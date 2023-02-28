Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesinde pürüzler giderildi ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki partinin arasındaki karşılıklı açıklamalar ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları sürerken bir araya geldi.







Görüşmenin “olumlu geçtiği ve çoğu pürüzün giderildiği” söylenirken, adaylık konusunun ise 2 Mart’ta yapılacak 6’lı masa zirvesinde netleşeceği belirtildi.







6’lı masanın 2 Mart’ta yapacağı toplantı öncesi siyaset kulisleri hareketlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “kazanacak aday” çıkışını yinelemesi ve “Masa noter değil” açıklamasını yapması, İYİ Parti ile CHP arasında gerilime neden olmuştu.





Cumhuriyet'in haberine göre hafta sonu toplanan CHP grubu sonrası açıklama yapan grup başkanvekili Özgür Özel, “Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar” dedi. CHP kaynakları da bu ismin Kılıçdaroğlu olduğunu iletti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da “Ana muhalefet partisi lideri elbette cumhurbaşkanı olmayı arzu eder. Bunu tabii olarak karşılarım” demişti. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu ile Akşener dün sabah kahvaltıda bir araya geldi.





NET YANIT VERMEDİ

Edinilen bilgiye göre; toplantıda iki lider, partiler arasındaki pürüzleri büyük oranda giderdi. Kılıçdaroğlu’nun da toplantıyla ilgili partisinin merkez yürütme kurulu üyelerine “Gayet olumlu geçti” değerlendirmesini yaptığı belirtilirken, ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili Akşener’den “net bir yanıtın gelmediği” de iddia edildi. Masadaki diğer partilerin Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili bir itirazının olmadığı belirtiliyor. Toplantıda iki lider ve partiler arasındaki pürüzlerin büyük oranda giderildiği belirtiliyor.





2 MART TOPLANTISINDA ADAYLIK KONUŞULACAK

İYİ Parti kurmayları ise Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına net olarak “Tamam” dediği iddiasının “gerçeği yansıtmadığını” ileri sürerken, partilerin kurmayları adayın 2 Mart’ta, 6’lı masa toplantısında görüşüleceğini vurgulayarak “2 Mart’ta adaylık konuşulacaktır. Toplantı sonrası paylaşılacak bildiride de adayın açıklanacağı tarih ilan edilebilir. Bu tarihte de aday için bir tanıtım toplantısı yapılır” bilgisini paylaştı.





Bu nedenle perşembe günü yapılacak ve cumhurbaşkanı adayının konuşulacağı 6’lı masa toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun adının da masaya gelmesi bekleniyor. Ancak bu noktada İYİ Parti’nin nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu. Bu arada İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Ziyaret sonrası adaylık konusuna ilişkin asılsız haberler ve “pazarlık” iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır” ifadelerini kullandı.





AKŞENER’İN LİDERLER TRAFİĞİ

Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından SP lideri Temel Karamollaoğlu ile kendi makamında bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Akşener’in Karamollaoğlu ile de ortak cumhurbaşkanı adayı ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Akşener, bir sonraki görüşmesini DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile yaptı. Akşener daha sonra da partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.