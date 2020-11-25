Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ve Akşener'den "seçim" çağrısı /25 Kasım 2020 20:07

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den "seçim" çağrısı

Hükümeti eleştiren İYİ Parti lideri Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim çağrısı yaptı. Akşener "muhalefet olarak biz seçim istiyoruz" derken, Kılıçdaroğlu "halkın hakemliğine" başvurulması gerektiğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Ankara'da yaptıkları ortak açıklamada hükümeti eleştirerek seçim istedikleri mesajını verdiler.

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i ziyaretinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider gazetecilerin seçime dair sorularını yanıtladı. 

"Biz seçim istiyoruz. Türkiye bu halde götüremez ki, muhalefet olarak biz seçim istiyoruz" diyen İYİ Parti lideri Akşener, "Liyakat yok, şeffaflık yok. Adalet yok hukukun üstünlüğü yok. Demokrasi yok. Ekonomiye güven yok... Tüm bunlar bir araya geldiğinde elbette biz seçim istiyoruz. Vatandaşın rahat etmesi için, bu iktidar sistematiğinin değişmesi için seçim istiyoruz" şeklinde konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da hükümetin "Türkiye'yi yönetemiyoruz" demesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin yönetimi için "halkın hakemliğine" başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

"Geçen her gün toplumun üzerindeki maliyet artıyor. Fakirin fukaranın üzerindeki maliyeti artıyor. Geçen her gün Türkiye’nin hem kendi içinde hem uluslararası alanda ciddi bir zafiyet yaşadığı gerçektir" sözleri ile Türkiye'de yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini "Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Buradan kurtulması lazım. Türkiye’nin demokratikleşmesi lazım. Türkiye’de hukukun ve adaletin olması lazım. Hukukun üstünlüğü kavramının artık dokularımıza işlemesi lazım, bunun yolu da bellidir zaten" şeklinde sürdürdü.

Hükümete işaret ederek "Diyecekler ki Türkiye'yi yönetemiyoruz" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi yönetmek için kimi halk seçmek istiyorsa halkın hakemliğine başvurmaktır. Demokrasilerde kural budur, halktan korkmamak lazım, ürkmemek lazım halktan. Halkın hakemliğine başvurmak kadar değerli bir şey yoktur. Eğer memnunsa zaten tekrar sizi iktidara getirir. Öyle bakmak lazım. Halk bütün sorunların çözümünde temel adrestir. Demokrasilerde kural budur" şeklinde konuştu.

Bülent Arınç'ın istifası ilgili değerlendirmeler

İki lider, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'ya dair sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulundan istifa etmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Türkiye'nin sorunlarının hükümet tarafından çözülmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İktidar kanadında çözüm üretmek isteyenler var mı?  Çözüm üretmek isteyenler var. Yine de bir şeyler söylemek isteyenler var. Ama küçük ortak, büyük ortağı esir almış durumda. Ne Bülent Arınç ne de bir başkası düşüncelerini özgürce ifade edemiyor. Çünkü ifade ettiği zaman küçük ortağı tarafından tehdit ediliyor" dedi. Kılıçdaroğlu, "AK Parti gibi bir partinin, Türkiye'yi tek başına 18 yıldır yöneten bir partinin küçük bir partinin tutsağı haline gelmesi Türkiye'nin yönetilmediğini gösteriyor, yönetilemediğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

İYİ Parti lideri Akşener ise MHP lideri Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in açıklamalarının ardından Arınç'in Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmek zorunda kaldığını belirterek, "Genellikle Sayın Erdoğan’ın tavrı, balon uçurmak. Sayın Arınç gibi kişiler üzerinden bazı sözleri söyletir. Burada ilginç olanı üç gün beklemesi. Üç gün sonra gelen tepkileri ve küçük ortaklardan gelen tavrı ve kendi seçmenine dönüştürdüğü için Sayın Erdoğan sonuçta göze alamadı, verilen tepkileri gördü ve Sayın Arınç’ı tahkir eden bir konuşma yapmak zorunda kaldı" yorumunu yaptı.
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