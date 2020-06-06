Saray'dan Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'na mesaj mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürü Koray Aslan’ı emekliliğe sevk etti.





Aslan’ın kadrosuzluk nedeniyle emekli edildiği öğrenildi.





Emniyet teşkilatında amir sınıfında görev yapan personelin 2020 yılı terfi ve emekliliklerini görüşen EGM Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun çalışmaları geçen hafta sonu tamamlandı.





Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında toplanan kurul, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki 153 ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki 166 olmak üzere toplam 319 kişinin emeklilik durumunu değerlendirdi.





SÜLEYMAN SOYLU'NUN ONAYLADIĞI LİSTE





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün onayladığı emeklilik listesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürü Koray Aslan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı dönemindeki koruma müdürü Sabri Yıldız da yer aldı.





2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapan Aslan ve Yıldız’ın “kadrosuzluktan emekliye sevk edildikleri” öğrenildi.





O MÜFETTİŞLER EMEKLİ EDİLDİ





Bu arada 1'inci sınıf Emniyet müdürleri arasında 46 Emniyet müdürü emekli edildi. Emekli edilenler arasında 30’dan fazla polis başmüfettişinin bulunduğu öğrenildi.





Emekli edilen başmüfettişlerden bazılarının 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmaları ve 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinden idari soruşturmaları yürüten isimler olduğu belirtildi.





T24'ün haberine göre kurul, çalışmaları kapsamında 2'nci sınıf Emniyet müdürü rütbesinde ise 42 Emniyet müdürünün kadrosuzluktan emekli edilmesine karar verdi.





ÇUBUK'TA KILIÇDAROĞLU'NU LİNÇTEN KURTARDI





Emekli edilen koruma müdürü Koray Aslan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu Ankara Çubuk’taki linç girişiminden kurtaran isimdi.





Kılıçdaroğlu şehit olan piyade er Yener Kırıkcı’nın, Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde 21 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen cenaze törenine katılmıştı.





Bir grubun linç girişimine uğrayan Kılıçdaroğlu, bir eve sığınarak uzun süre mahsur kalmıştı.





Saldırının tek zanlısı Osman Sarıgün gözaltına alındıktan saatler sonra savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.