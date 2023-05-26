Kılıçdaroğlu dün TRT'deki propaganda konuşmasında, "Gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT’de senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun" sözleriyle seslenmişti.



Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında iktidarın ekonomi ve sığınmacılar dahil olmak üzere pek çok alanda politikalarını sert şekilde eleştirerek, "Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki; PKK ile masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir" ifadelerini kullanmıştı.



Erdoğan: "Sana şöhret minderi vermeye vaktimiz yok"



AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu ispatlayamazsan namertsin" diye seslendiği Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı.



Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının televizyonda canlı yayında yüzleşme teklifini de, "Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhretliği yeter. Bunun dışında sana ayrıca şöhret minderi vermeye bizim vaktimiz yok" sözleriyle reddetti.



Kılıçdaroğlu: "Meydan okuyorum sana, TRT'de çık karşıma"



Twitter mesajında yayın davetini tekrarlayan Kılıçdaroğlu ise iddialarından geri adım atmadı.



"Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT’de bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!" diye sert çıktı.



Erdoğan: "Benimle neyi konuşacaksın?"



Erdoğan gün içinde Twitter'dan paylaştığı uzun mesajda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu koltuğunu korumak için "tutarsızlıklara imza atmak ve yalana sarılmakla" suçladı.



Gece saatlerinde CNN Türk ve Kanal D'nin ortak yayınında ikinci tur öncesinde soruları cevaplayan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın teklifini bu kez de, “Benimle neyi konuşacaksın? Ortaya koyduğun bir eser yok. Okmeydanı SSK Hastanesi mi konuşacağım?” diyerek reddetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu, "Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için onların uzantısının desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşacağım seninle?” sözleriyle hedef almayı sürdürdü.



Montaj videoyu içeren bir paylaşıma erişim engeli



Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu terörle bağlantılı gibi göstermek amacıyla mitinglerinde kullandığı montaj video ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.



Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, montajlı videoyu içeren bir Twitter mesajına erişim yasağı getirdi. Mahkeme söz konusu paylaşımın "kişilik haklarına saldırı mahiyetinde" olduğunu belirtti.



Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası videosuna PKK'lı Murat Karayılan'ın montajla eklendiği görüntüyü mitinglerinde kullanmış ve montaj video için hafta başındaki TRT yayınında, "Kılıçdaroğlu’nun Kandil'dekilerle videosu var. Ama montaj ama şu ama bu" ifadelerini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, montaj video hakkında Kılıçdaroğlu'nun avukatının suç duyurusunda bulunması ve tazminat davası açmasının ardındansa, "Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde tepiniyorlar" demişti.