Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında "teröristlerle işbirliği" polemiği /26 Mayıs 2023 07:30

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında "teröristlerle işbirliği" polemiği

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikinci tur öncesinde "terörle işbirliği" iddiası üzerinden karşılıklı polemik sürüyor. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun birlikte televizyonda canlı yayında yüzleşme teklifini "Benimle neyi konuşacaksın?" diyerek reddetti.

SHABER3.COM

Kılıçdaroğlu dün TRT'deki propaganda konuşmasında, "Gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT’de senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun" sözleriyle seslenmişti.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında iktidarın ekonomi ve sığınmacılar dahil olmak üzere pek çok alanda politikalarını sert şekilde eleştirerek, "Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki; PKK ile masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan: "Sana şöhret minderi vermeye vaktimiz yok"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu ispatlayamazsan namertsin" diye seslendiği Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının televizyonda canlı yayında yüzleşme teklifini de, "Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhretliği yeter. Bunun dışında sana ayrıca şöhret minderi vermeye bizim vaktimiz yok" sözleriyle reddetti.

Kılıçdaroğlu: "Meydan okuyorum sana, TRT'de çık karşıma"

Twitter mesajında yayın davetini tekrarlayan Kılıçdaroğlu ise iddialarından geri adım atmadı.

"Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT’de bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!" diye sert çıktı.

Erdoğan: "Benimle neyi konuşacaksın?"

Erdoğan gün içinde Twitter'dan paylaştığı uzun mesajda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu koltuğunu korumak için "tutarsızlıklara imza atmak ve yalana sarılmakla" suçladı.

Gece saatlerinde CNN Türk ve Kanal D'nin ortak yayınında ikinci tur öncesinde soruları cevaplayan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın teklifini bu kez de, “Benimle neyi konuşacaksın? Ortaya koyduğun bir eser yok. Okmeydanı SSK Hastanesi mi konuşacağım?” diyerek reddetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu, "Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için onların uzantısının desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşacağım seninle?” sözleriyle hedef almayı sürdürdü.

Montaj videoyu içeren bir paylaşıma erişim engeli

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu terörle bağlantılı gibi göstermek amacıyla mitinglerinde kullandığı montaj video ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, montajlı videoyu içeren bir Twitter mesajına erişim yasağı getirdi. Mahkeme söz konusu paylaşımın "kişilik haklarına saldırı mahiyetinde" olduğunu belirtti.

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası videosuna PKK'lı Murat Karayılan'ın montajla eklendiği görüntüyü mitinglerinde kullanmış ve montaj video için hafta başındaki TRT yayınında, "Kılıçdaroğlu’nun Kandil'dekilerle videosu var. Ama montaj ama şu ama bu" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, montaj video hakkında Kılıçdaroğlu'nun avukatının suç duyurusunda bulunması ve tazminat davası açmasının ardındansa, "Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde tepiniyorlar" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında "teröristlerle işbirliği"... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:50:57