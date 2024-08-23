Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yeniden bir araya gelecek: Bu sefer Kaftancıoğlu da olacak

BU GECE DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELİYORLAR

Son olarak tv100 yazarı Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun bu gece bir düğünde bir araya geleceğini yazdı.

'KAFTANCIOĞLU' AYRINTISI

Yarkadaş'ın iddiasına göre, İstanbul Pendik’teki düğüne CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katılması da bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.Söz konusu temas, kurultaydan sonra ilk kez gerçekleşmiş oldu.Siyaset gündemine oturan görüşmeye dair soruları yanıtlayan İmamoğlu, "Bir kere, sayın Kılıçdaroğlu ile bizim görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta, bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Birbirine sevgisi yüksek, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. İçeriğin kamuoyu ile paylaşılan birçok gündemle ilgisi yoktur" dedi.X hesabından bir paylaşım yapan Yarkadaş, "CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu gece bir düğünde bir araya gelecek. Düğün, CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlunun…" dedi.Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Az önce konuştuğum Uzunyayla, 'Ekrem Başkan ve Kemal Bey şeref konuklarımız olacak' dedi.Öte yandan, önceki gece TV100'de duyurduğum üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel önümüzdeki pazartesi günü Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek."