Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yeniden bir araya gelecek: Bu sefer Kaftancıoğlu da olacak /23 Ağustos 2024 17:58

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yeniden bir araya gelecek: Bu sefer Kaftancıoğlu da olacak

Siyaset gündemi, İBB Başkanı İmamoğlu ve 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası ilk kez görüşmesini konuşmaya devam ederken; iki isme dair yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Barış Yarkadaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun bu gece bir düğünde yine bir araya geleceğini öne sürdü.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Söz konusu temas, kurultaydan sonra ilk kez gerçekleşmiş oldu.

Siyaset gündemine oturan görüşmeye dair soruları yanıtlayan İmamoğlu, "Bir kere, sayın Kılıçdaroğlu ile bizim görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta, bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Birbirine sevgisi yüksek, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. İçeriğin kamuoyu ile paylaşılan birçok gündemle ilgisi yoktur" dedi.

BU GECE DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELİYORLAR

Son olarak tv100 yazarı Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun bu gece bir düğünde bir araya geleceğini yazdı.

X hesabından bir paylaşım yapan Yarkadaş, "CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu gece bir düğünde bir araya gelecek. Düğün, CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlunun…" dedi.

'KAFTANCIOĞLU' AYRINTISI

Yarkadaş'ın iddiasına göre, İstanbul Pendik’teki düğüne CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katılması da bekleniyor.

Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Az önce konuştuğum Uzunyayla, 'Ekrem Başkan ve Kemal Bey şeref konuklarımız olacak' dedi.

Öte yandan, önceki gece TV100'de duyurduğum üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel önümüzdeki pazartesi günü Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek."
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