Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan HDP'ye mesaj /18 Ekim 2020 17:41

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan HDP'ye mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) mesaj gönderdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 8'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle HDP'ye mesaj gönderdi. 

HDP, sekizinci kuruluş yıl dönümünü İstanbul’da düzenlediği etkinlikle kutladı. Kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kutlama mesajı gönderdi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a ayrı ayrı gönderilen mesajlarda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerinize ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum."

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İmamoğlu ise mesajında şu ifadelere yer verdi: “Halkların Demokratik Partisi’nin 8’inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle hem sizleri hem de HDP’ye gönül vermiş tüm partililerinizi yürekten kutluyorum. Daha adil ve eşit bir İstanbul için çıktığımız yolculukta adaletsizliğe ve haksızlığa karşı demokrasiden yana iradesini ortaya koyan tüm partililerinize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle barışı ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğimizin bir kez daha altını çiziyor, tüm katılımcılara en içten selam ve sevgilerimi gönderiyorum.” 

 
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