Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında sürpriz görüşme /19 Haziran 2023 13:31

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında sürpriz görüşme

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi, seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel seçimleri değerlendirdik" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

11.45'te başlayan görüşme için binaya girmeden önce açıklama yapan Özdağ, "İade-i ziyaret için geldik" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ DEĞERLENDİRDİK"
Cumhuriyet'in haberine göre Özdağ, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise "Sayın Genel Başkan, seçim sürecinde iki kez Zafer Partisi'ni ziyaret etmişti. Hem iade-i ziyarette bulunmak, hem de seçimi değerlendirdik" dedi.

"GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU"
Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Genel Başkan'la güzel bir görüşme oldu. Türkiye'yi, seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel seçimleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Görüşme nedeniyle saat 13.00'da başlaması planlanan CHP MYK 1 saat ertelendi.

SEÇİMİN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, en son Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önce Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Aralarında 7 maddelik bir protokol imzalanmış, bunun üzerinde Özdağ 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı vermişti.

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