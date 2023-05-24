Ümit Özdağ 'ikinci tur' kararını açıkladı

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almasının ardından hesaplar şaştı.
Yaşanan gelişmeler üzerine artan diplomasi trafiği sonrası dün akşam Hatay’da görüşen ve yedi maddelik mutabakat metninde anlaşan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ortak açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, “Oldukça değerli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin daha güvenli bir geleceğe sahip olması için, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda konuştuk. Türkiye güzel günlere gebe…” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun ardından söz alan Özdağ, şunları söyledi:
– Türkiye’nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanmasıdır. Bu 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan ve yenilerinin gelmesi kararlı politikalarla engellenmeden Türkiye’nin ekonomik sornlarını aşması mümkün değildir.
– Yılda 11 milyar dolar harcayarak, vatandaşlık satarak Türk halkının gayrimenkul almasını sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız. Bir ülke de 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs’a giderken Türk halkından sığınmacıları vatanlarına geri yollamak için destek istedik. Ancak ambargo vatandaşımıza yeterince erişmemizi engelledi.
– Zafer Partisi olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda desteklemeye karar verdik.
ZAFER PARTİSİ 'KILIÇDAROĞLU' DEDİ
İkinci tura 4 gün kala, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmen duyurdu.
Özdağ, "1 sene içinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, Suriyelilerin Suriye'deki güvenliğini sağlayacak, uyuşturucu çetelerini okulların önünden kurtaracak bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve Zafer Partisi olarak 2. turda Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik" dedi.
7 MADDELİK PROTOKOL METNİ ORTAYA ÇIKTI
Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol metninin ayrıntıları da belli oldu.
İşte iki liderin anlaşmaya vardığı o metin...
KAPSAM
Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.
AMAÇ
21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.
TEMEL İLKELER
1- Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.
2- 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.
3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.
4- Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.
5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.
6- Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.
AÇIKLAMA SONRASI ÖZDAĞ'DAN İLK PAYLAŞIM
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ikinci tur kararını açıklamasının ardından, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Protokol metnini imzaladıktan sonra Kılıçdaroğlu ile tokalaştığı anı paylaşan Özdağ, "Türkiye göçmenistan olmayacak. 29 Mayıs 2023’de Türk halkı ülkesini geri almaya başlayacak" notunu düştü.