Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu verdi veriştirdi /15 Ağustos 2020 18:57

Kılıçdaroğlu verdi veriştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir." sözleriyle partisini hedef alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lider ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verdi veriştirdi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dışişleri Bakanlığı'nı tümüyle devre dışı bırakacaksın, kadim dostumuz olan Mısır'ı düşman ilan edeceksin, sosyete damat Doğu Akdeniz'deki karbon yatakları için ‘Orada çok ciddi bir rezerv şu an itibarıyla yok' diyecek ve sen utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayacaksın." dedi.

CHP lideri, Erdoğan'a hitaben, "Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın “CHP, Yunan medyasının ağzıyla konuşuyor.” sözlerine şahsi Twitter hesabında verdi veriştirdi. 

Kılıçdaroğlu'nun “Yönetilemeyen Türkiye” başlığıyla yayımladığı mesajında şu ifadeler dikkati çekti: "Rüşvet alanları büyükelçi yapacaksın. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…" 

ERDOĞAN: YUNAN MEDYASI AĞZI İLE KONUŞUYOR

Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garanti altına alması iç ve dış politikada turnusol kâğıdına dönüşmüştür. CHP Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir. Bizim için önemli olan CHP'nin ve diğerlerinin savunduğu tezler değil, milletimizin nasıl baktığıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu verdi veriştirdi Sonraki Haber >>

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:18:09