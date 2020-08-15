Kılıçdaroğlu verdi veriştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dışişleri Bakanlığı'nı tümüyle devre dışı bırakacaksın, kadim dostumuz olan Mısır'ı düşman ilan edeceksin, sosyete damat Doğu Akdeniz'deki karbon yatakları için ‘Orada çok ciddi bir rezerv şu an itibarıyla yok' diyecek ve sen utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayacaksın." dedi.





CHP lideri, Erdoğan'a hitaben, "Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır." diye konuştu.







Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın “CHP, Yunan medyasının ağzıyla konuşuyor.” sözlerine şahsi Twitter hesabında verdi veriştirdi.





Kılıçdaroğlu'nun “Yönetilemeyen Türkiye” başlığıyla yayımladığı mesajında şu ifadeler dikkati çekti: "Rüşvet alanları büyükelçi yapacaksın. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…"





ERDOĞAN: YUNAN MEDYASI AĞZI İLE KONUŞUYOR







Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garanti altına alması iç ve dış politikada turnusol kâğıdına dönüşmüştür. CHP Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir. Bizim için önemli olan CHP'nin ve diğerlerinin savunduğu tezler değil, milletimizin nasıl baktığıdır." ifadelerini kullanmıştı.