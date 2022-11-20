Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu yakınındakine anlatmış: 'Bu zikzaklar beni yoruyor' /20 Kasım 2022 10:55

Kılıçdaroğlu yakınındakine anlatmış: 'Bu zikzaklar beni yoruyor'

Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cuma günü yakın bir dostuna, “İnanın bu zikzaklar beni yoruyor" dediğini aktardı.

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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cuma günü yakın bir dostuna, “İnanın bu zikzaklar beni yoruyor” dediğini aktardı.

GERÇEKTEN YORUYORLAR
“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masada gedik açılmaması için çaba gösteriyor. Bütün eleştirileri de saygıyla karşılıyor, cevap vermiyor. Ancak, bazı siyasetçiler artık işi gücü bırakmış, Kılıçdaroğlu'nu aday yaptırmamak üzerine çalışıyor. Bugün söylediklerini, ertesi gün, ‘Ben öyle demek istemedim, aslında şunu söylemek istemiştim’ diye düzeltmeye, kafa karıştırmaya devam ediyor” ifadelerini kullanan Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu, geçen Cuma günü yakın bir dostuyla konuşurken, ‘İnanın bu zikzaklar beni yoruyor’ dedi.”

MERAL AKŞENER’İN ERDOĞAN’A CEVABI
Öte yandan yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Erdoğan'ın çağrısına verdiği cevapla ilgili memnun kaldığını da dile getiren Saygı Öztürk, şöyle devam etti:

“Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da, ‘6'lı partinin hiçbiri Erdoğan'ın peşinden gitmez’ sözleri de CHP'de memnuniyet yarattı. Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, babasını ziyarete jetle götürülüp getirilmesinin Kürt kökenli vatandaşlarımızın oyunu almaya dönük bir girişim olarak yorumlandı. Ancak, HDP'nin, Selahattin Demirtaş'ın, Cumhur ittifakına bakışında bir değişiklik yok. 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı, takvimde bir değişiklik olmazsa; Ocak ayında açıklanacak. Beklenen, bu ismin Kemal Kılıçdaroğlu olacağı.”
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