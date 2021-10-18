Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu yakıt zamları sonrası harekete geçti /18 Ekim 2021 22:05

Kılıçdaroğlu yakıt zamları sonrası harekete geçti

Merkez Bankası’nın eylül ayında aldığı faiz indirme kararı sonrası dolarda yaşanan yükselişin ardından Merkez Bankası’na giderek başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dan bu kez yeni bir adım geldi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, son bir haftada benzin ve mazota gelen peş peşe zamlar sonrasında “Acil toplantı” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Tüm enerji sektörü paydaşlarına mektup yazacağım hemen toplanmamız lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, bugünkü akaryakıt zammına ilişkin, "Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, motorine yapılan yeni zamla ilgili sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir!”
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