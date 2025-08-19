Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, 'Yeni bir aday açıklanmalı' iddiasını yalanladı: kimseye konuşmadım /19 Ağustos 2025 18:21

Kılıçdaroğlu, 'Yeni bir aday açıklanmalı' iddiasını yalanladı: kimseye konuşmadım

CHP’nin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu,”CHP’nin İmamoğlu ve Yavaş’ın dışında yeni bir aday belirlemesi gerektiği’ yönünde bir açıklaması olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Daha ortalıkta cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Ben niye böyle bir konuşma yapayım, Mansur beye neden rezerv koyayım?” dedi.

SHABER3.COM

TGRT Haber’in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın ekipten aldığını iddia ettiği bilgileri TGRT’de yalınlanan ‘Medya Kritik’ programıda paylaştı. Atik, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında CHP’nin yeni bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemesini görüşünde bulunduğunu iddia etti.

Fatih Atik, “Kemal Kılıçdaroğlu, yakın çevresine CHP’nin birlik ve beraberlik içinde olmadığını söylüyor. Devamında ise çok daha ilginç ifadeler kullanıyor. Partiyi bölünmeye götürmekle eleştirdiği mevcut yönetim için şunları belirtiyor: “Yönetim, işe yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekle ve bir program oluşturmakla başlamalıdır. Ne Ekrem İmamoğlu, ne Mansur Yavaş, ne de bir başkası. CHP yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeli. Yeni bir program oluşturmalı. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevlerine odaklanması gerektiğini söyleyerek, hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş’a yönelik bir duruş sergiliyor. Daha önce de belirttiği gibi, “Mevcut belediye başkanları seçildikleri illerin halkına hizmet etmelidirler. Ben aynı görüşteyim.” diyerek onların cumhurbaşkanlığı adaylıklarına rezerv koyuyor.” ifadelerini kullandı. 

Ekol TV’den Eray Görgülü’ye konuşan Kılıçdaroğlu ise bu iddiaları yalanladı. Kılıçdaroğlu, “Benim öyle bir açıklamam yok. Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyor ben onu bilmiyorum. Daha ortalıkta cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Ben niye böyle bir konuşma yapayım, Mansur Beyle ilgili niye böyle bir rezerv koyayım. Birisi yalan söylüyor, herkes itibar ediyor. Hiç kimseyle konuşmadım, kimseye demeç vermedim. Niye bunlar bu yalan söyleniyor bilmiyorum.” diye konuştu.

 
