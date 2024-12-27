Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuruyor: Kulislerde konuşulan ilginç bilgi /27 Aralık 2024 15:29

Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuruyor: Kulislerde konuşulan ilginç bilgi

Ankara kulislerinde ilginç bir iddia konuşuluyor. İddiaya göre CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yeni bir parti kurmanın hazırlıkları sürüyor.

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Bir süredir CHP'nin eski ve yeni genel başkanları arasında bir soğukluk olduğu bilinirken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. 

Yeni yılda yeni bir parti kurulabileceğini ileri süren Cumhuriyet yazarı Sertaç Eş, şahit olduğu bazı gelişmeleri aktardı. Eş'in yazısından ilgili bölümü şu şekilde: 

"CHP’de her an bir şeyler olur. Parti içi muhalefet olur, olağanüstü kurultay için imza toplayanlar olur. Tartışma hep olur. Bu kötü bir şey de değil. Son olarak tanık olduğumuz bir durumu anlatalım. Parti içinden ve parti dışından birileri eski genel başkan Kılıçdaroğlu adına kurultay delegelerinden imza topluyor. Ve kadro oluşturmaya çalışıyor. Aralarında Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen milletvekilleri, eski milletvekilleri ve milletvekili olmayanlar var. Rakam da veriyorlar. İddiaya göre 500’ün üzerinde imza toplanmış. Böyle söylüyorlar. İnsanın aklına bir zamanlar Muharrem İnce’nin topladığı imzalar ve imza verenlerden imzalarının geri çektirilmesi görüntüleri geliyor.

Harıl harıl çalışanlar bir iddiada daha bulunuyorlar: CHP’de olağanüstü kurultay oldu oldu. Olmadı yeni yılda yeni parti de kurulabilir. Dedik ya iddia bu, isteyen inanır isteyen inanmaz..."
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