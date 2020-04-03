Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk yapan hapisten çıkacak, yazı yazan içeride yatacak

Kılıçdaroğlu, "gazeteciler hapiste, avukatlar hapiste, akademisyenler hapiste, askeri öğrenciler hapiste, erler hapiste... Şimdi bunların çıkması lazım, bu insanlar hapiste olduğu sürece 'ülkede demokrasi vardır'ı anlatamazsınız. Düşünce özgürlüğü dolayısıyla insanların hapiste tutulmasına karşıyız. İnsan eline silah almadıkça, etrafa zarar vermedikçe her düşüncesini özgürce ifade etmesi lazım. Bir uygulama getiriyorsanız adil şekilde getirilmeli'' dedi