Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk yapan hapisten çıkacak, yazı yazan içeride yatacak /03 Nisan 2020 16:12

Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk yapan hapisten çıkacak, yazı yazan içeride yatacak

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni infaz yasasını eleştirerek ''yolsuzluk yapan, rüşvet yiyen, irtikapta bulunan kişiler bir gün bile hapis yatmayacak ama yazı yazan haber yapan gazeteciler yıllarca içerde kalacak bu tür haksızlıklar var'' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Kılıçdaroğlu, "gazeteciler hapiste, avukatlar hapiste, akademisyenler hapiste, askeri öğrenciler hapiste, erler hapiste... Şimdi bunların çıkması lazım, bu insanlar hapiste olduğu sürece 'ülkede demokrasi vardır'ı anlatamazsınız. Düşünce özgürlüğü dolayısıyla insanların hapiste tutulmasına karşıyız. İnsan eline silah almadıkça, etrafa zarar vermedikçe her düşüncesini özgürce ifade etmesi lazım. Bir uygulama getiriyorsanız adil şekilde getirilmeli'' dedi
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Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

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