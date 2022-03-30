Kılıçdaroğlu'dan 5'li çete çıkışı: Paralarını Londra'dan getirip fakir fukaraya teslim edeceğiz

Manisa’da çiftçi ve muhtarlarla bir araya gelen CHP lideri 5'li çete açıklamasıyla dikkatleri çekti. Gündeme ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:







"Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Az kaldı, göreceksiniz Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Devlet akıllıyla, bilgiyle, tecrübeyle yönetilir. Yeter ki vatandaştan, emekten, alın terinden yana olun. Yeter ki üretenden yana olun. Üreten zarar ederse buğdayı, mercimeği, canlı hayvanı, eti, fasulyeyi, zeytinyağını da dışardan alırız. Üretmemiz lazım. İktidar sahiplerinin üreteni desteklemesi lazım.







TARIM STRATEJİK SEKTÖR





Pandemi bize bir gerçeği daha gösterdi. Tarım bütün ülkelerde stratejik sektördür. Sizler üreteceksiniz ki milletin karnı doysun. Eğer bir anne evladını besleyemeden yatağa yatırıyorsa, o annenin dramını hepimizin görmesi ve o dramı bu topraklarda yaşatmamızın gerektiğini hepimizin görmesi lazım.





Birilerinin durumu çok iyi biliyorum. Birileri dolarla 3 yerden 5 yerden maaş alıyor biliyorum. 84 milyonun bir avuç insana çalıştığını da gayet iyi biliyorum. Biliyorum düzeltmek istiyorum. Bunun için gücü sizden almamız lazım. En ciddi güç halkın gücüdür.





6 GENEL BAŞKAN, AYNI KAYGILARI TAŞIYORUZ





Biz 6 lider bir araya geldik. İkinci kez bir masanın etrafına oturduk. Benim taşıdığım kaygıları diğer liderlerde taşıyorlar. Biz gönül birliği yaptık, bizim kişisel bir beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz var her evde huzur olsun.





Bu topraklarda üretilen üzümün değerini bütün dünya biliyor. Üretilen üzümün karşılığını neden çiftçiye veremiyoruz? Hakkını vermiyorlar ama meraklanmayın hakkınızı teslim edeceğim. Haramilerden alacağım sizin hakkınızı teslim edeceğim. Öyle gidecekler hazineyi soyacaklar buna izin vermeyeceğiz.





5’Lİ ÇETENİN KAÇIRDIĞI PARALARI TÜRKİYE’YE GETİRECEĞİZ







Beşli çete var ya, parayı alıp köşeyi dönen, milyar dolarlar alanlar var ya. Bunlar bütün mal varlıklarını Londra’ya götürdüler. Destek verirseniz biz o paraların tamamını Türkiye’ye getirip fakir fukaraya teslim edeceğiz.





Demokrasinin temel taşıdır muhtarlar. İlk seçim bir muhtarlık seçimidir. Demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak, kalıcı olsun istiyorsak muhtarın pozisyonunu yükseltmemiz lazım. Bu konuda bir kanun çıkartmak istedik AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sözüm var o kanunu mutlaka çıkaracağım.