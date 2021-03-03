CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Erdoğan hakkında hakaretleri nedeniyle '5 paralık' dava açtıklarını duyurdu.







Çelik sosyal medya hesabında "Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Erdoğan hakkında; Geçen Çarşamba günü seviyesizce ifade ettiği, “Cibilliyetsiz, Yüzsüz, Karaktersiz” hakaret sözleri nedeniyle bugün, yine 5 Paralık dava açtık! @kilicdarogluk’nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!.." ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Erdoğan'a yine 5 paralık dava açmış, davada istenen tazminat bedeli için Erdoğan'ı işaret ederek "ederi kadar" demişti.